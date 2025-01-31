МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»
Задержание трех сотрудников «Роснано» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями подтвердили в пресс-службе МВД. Речь идет о замруководителя ООО «УК „Роснано“ — исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.
Задержание трех сотрудников «Роснано» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями подтвердили в пресс-службе МВД. Речь идет о замруководителя ООО «УК „Роснано“ - исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.