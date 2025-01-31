31 января 2025, 09:20

МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»

РИА «Новости»
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Задержание трех сотрудников «Роснано» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями подтвердили в пресс-службе МВД. Речь идет о замруководителя ООО «УК „Роснано“ — исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.

Задержание трех сотрудников «Роснано» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями подтвердили в пресс-службе МВД. Речь идет о замруководителя ООО «УК „Роснано“ - исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.

МВД РФ Преступления Роснано
31 января 2025, 09:58
Суд обязал Google защитить видео российского блогера Дубенской на YouTube
Unsplash
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Московский городской суд удовлетворил иск блогера Валерии Дубенской к Google о защите ее прав на контент на YouTube про кулинарию, урожай и прогулки. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Дубенской, ответчик, будучи посредником, создает условия для незаконного использования видео без согласия автора, и нарушает этим его права.

Представитель Google на заседании возразил против требований Дубенской. Он указал, что YouTube - это площадка для размещения контента, но платформа изначально не проверяет информацию, которую выкладывают пользователи, поэтому не несет ответственности за их действия.

Суд заявил, что использование видео без согласия автора - незаконно. Нарушитель несет за это ответственность. Таким образом, судья поддержал сторону заявительницы и запретил YouTube создавать технические условия, обеспечивающие размещение роликов Дубенской другими людьми.

Ранее стало известно, что требования российских телевизионных каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов СМИ достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Это долг, который накопился к 15 января.

Google Суд Видео Блогеры YouTube
31 января 2025, 09:25
Главреда региональной газеты задержали в Москве по подозрению в вымогательстве
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Главного редактора рязанского онлайн-издания задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в редакции, опубликовал официальный комментарий задержанного Константина С. и его адвоката.

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», - указали они.

По данным следствия, журналист и муниципальный депутат от партии «Яблоко» в прошлом году сговорился со своей коллегой для публикации подрывающих репутацию материалов об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций.

«Сообщники главреда позже потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей и пообещали прекратить выпуск негативных статей», - указали в региональном СУ СК.

В Армавире ранее двух мужчин признали виновными в похищении бизнесмена , вымогательстве 12 миллионов рублей и разбое. Злоумышленники затолкали мужчину в машину, вывезли в лес, избили и потребовали деньги.

Главного редактора рязанского онлайн-издания задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в редакции , опубликовал официальный комментарий задержанного Константина С. и его адвоката.

Преступления Журналистика Следственный комитет России
31 января 2025, 08:46
Стали известны детали дела бывших заместителей Чубайса
РИА «Новости»
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Бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского и его заместителя Артура Галстяна задержали по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что у экс-главы компании Анатолия Чубайса нет никакого процессуального статуса.

Подольского и Галстяна подозревают в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. При этом 13 миллиардов из этой суммы украли.

«Помимо прочего, часть этих средств была выделена, в частности, на создание так называемого гибкого планшета для школьников», - отметил источник газеты.

Еще в 2011 году Чубайс продемонстрировал президенту Владимиру Путину этот планшет, который мог бы заменить целый комплект учебников. В итоге проект так и не реализовали.

Ранее Генпрокуратура начала проверку в отношении Чубайса. Это произошло после того, как депутаты попросили главу СК Александра Бастрыкина проверить бизнесмена на наличие преступлений.

Преступления Депутаты Школьники Анатолий Чубайс Роснано
31 января 2025, 06:29
Жителя Приморья арестовали на 5 суток за поддержку агрессии Израиля в соцсетях
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Жителя Приморского края арестовали на пять суток за разжигание национальной и религиозной вражды в ходе обсуждения действий Израиля в Газе в соцсети. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Приморья.

По данным комиссии, в соцсетях мужчина активно поддержал агрессивные действия Израиля против жителей Газы. На следующий день его задержали правоохранители. В итоге пользователя признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на пять суток.

«Мужчина признал свою вину и даже записал обращение к тем, кто все еще думает, что в социальных сетях можно писать все, что угодно», - заявили в комиссии.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Всего на первом этапе должны освободить 33 пленника. Президент России Владимир Путин заявил, что МИД РФ должен сделать все , чтобы освободить россиянина из плена в Палестине.

Израиль Приморье Соцсети Россия Мужчины Владимир Путин МИД РФ Палестина

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