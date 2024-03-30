30 марта 2024, 23:56

МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдавшую убийство Татарского

РИА «Новости»
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МВД заново объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую обвиняли в оправдании терроризма за пост об убийстве военкора Владлена Татарского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В базе содержатся две карточки на Ольгу Мисик. В одной из них указано, что подозреваемая переобъявлена в розыск. В карточках написано, что активиста разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.

В октябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против Ольги Мисик. Полиция провела обыск в доме отца активистки. Поводом для преследования стал пост Мисик в соцсети X, в котором она оправдывала убийство Дарьей Треповой военкора Владлена Татарского в Петербурге. В марте Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Полиция Москва
30 марта 2024, 23:29
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел высшее образование и работал на стройке
РИА «Новости»
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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» имел высшее образование и работал на стройке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, подозреваемый Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане. В Москве он работал на стройке, но за неделю до теракта уволился.

Подозреваемый не был судим, семьи у него не было. После увольнения со стройке заселился в хостел у метро «Щелковская». Соседям он сказал, что нашел краткосрочную подработку за 30 тысяч рублей - убирать мусор.

Суд арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая. Следователи нашли его связь с террористами, напавшими на «Крокус». В Таджикистане его родственников допрашивают местные полицейские.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Они расстреливали посетителей и сотрудников концертного зала, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта стали 144 человека.

Суд Таджикистан Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 19:12
Полиция Петербурга раскрыла дело 2007 года об убийстве школьницы
РИА «Новости»
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Приговоренного к пожизненному сроку за серию нападений, изнасилований и убийств уроженца одной из бывших республик СССР обвинили в расправе над 12-летней школьницей в Санкт-Петербурге, чье тело нашли в 2007 году. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве напомнили, что тело ученицы шестого класса школы Кировского района нашли на площадке между рекой Красненькой и элеваторной площадкой 18 лет назад. В ходе проведенного расследования преступника тогда не нашли.

Оперативная группа вернулась к делу и установила возможную причастность к убийству осужденного за целую серию нападений.

По версии следствия, осенью 2006 года мужчина увидел школьницу на берегу канала. Он напал на нее со спины, а после изнасилования задушил ремнем от джинсов.

Пожизненный приговор обвиняемый получил за серию убийств и изнасилований, в том числе несовершеннолетних. Последние годы мужчина находился в колонии строгого режима Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках расследования криминалисты приезжали в пенитенциарное заведение и по итогам предъявили осужденному новое обвинение.

Для дальнейшего расследования осужденного этапировали в Санкт-Петербург, где разместили в СИЗО местного управления ФСИН.

По данным РИА «Новости» , речь идет о гражданине Украины Дмитрии Вороненко, на счету которого четыре убийства и пять изнасилований.

Его задержали в мае 2007 года по делу об убийстве 12-летней девочки, найденной в подвале дома на Большой Разночинной улице Петербурга.

На этой неделе Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело 2016 года об убийстве женщины и ребенка в Дмитровском городском округе. Обвиняемым в процессе стал знакомый погибшей. По версии следствия, в ходе конфликта он застрелил женщину из травматического пистолета и расправился с ее семилетней дочерью.

Санкт-Петербург Убийства ФСИН МВД РФ Изнасилования
30 марта 2024, 18:15
Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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На сегодняшний день следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СК России.

В субботу председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о теракте.

Он обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас сотрудники СК также продолжают работать с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах трагедии 22 марта.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», - указали в ведомстве.

Для установления личностей пока неустановленных погибших проведут генетические экспертизы.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 17:59
В Ивановской области закрылся барбершоп, где работал террорист из «Крокуса»
РИА «Новости»
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Расположенный в городе Тейково Ивановской области барбершоп столкнулся с серией угроз, когда местные жители узнали в одном из бывших сотрудников участника нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, владелец заведения снял вывеску и прекратил работу.

Работающие рядом владельцы торговых точек подтвердили, что сотрудники и хозяин барбершопа получали угрозы. По их словам, в первую ночь после теракта около здания дежурила патрульная машина. Но подозрительных лиц, готовых навредить барбершопу никто не видел.

«Нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние», - заявил один из владельцев соседних магазинов.

О поступающих угрозах сотрудники салона сообщали на своей странице во «ВКонтакте». Они подчеркивали, что Файзов проработал у них только два месяца и они не знали о том, чем он занимался после увольнения. По их словам, бывший сотрудник уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал.

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл».

Ранее появлялись данные, что он вместе с еще одним участником группы Шамсидином Фаридуни за несколько недель до теракта он посещал концертный зал для изучения обстановки.

Сейчас Файзов вместе с тремя боевиками и пятью сообщниками находится в следственном изоляторе. Суд арестовал всех фигурантов до 22 мая.

Работа Боевики Теракт в «Крокусе»

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