МВД объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Знаменскую

Дорогомиловский суд Москвы признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова виновной в распространении фейков о российской армии. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Он подтвердил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

О наказании в виде восьми лет колонии ходатайствовал прокурор. По версии следствия, медсестра-анестезист распространяла в соцсетях фейки о действиях российских войск в Буче и Виннице. Подсудимая отказалась признавать вину и утверждала, что ее аккаунт взломали.

Ранее гособвинение запросило назначить 8,5 года колонии по делу о фейках мультипликатору Павлу Мунтяну*, который создал анимационный сериал Mr.Freeman. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый публиковал недостоверную информацию о событиях в Буче.