22 декабря 2024, 03:41

МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Петербурге как теракт

РИА «Новости»
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Правоохранители классифицировали взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, который устроила пенсионерка, как теракт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 68-летняя женщина действовала по указанию злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления. Их личности устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». За поджог банка пенсионерке грозит 20 лет лишения свободы.

Жительница Петербурга устроила взрыв в отделении банка, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат и подожгла его. Свои действия женщина снимала на видео.

После взрыва в помещении на Среднеохтинском проспекте вылетели окна и двери. Петербурженка скрылась с места ЧП, позже задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте.

Ранее мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами на бульваре Яна Райниса в Москве. Подрывника оперативно нашли и задержали.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Поджоги Взрывы Женщины
22 декабря 2024, 04:31
В Москве и Подмосковье насчитали более 10 диверсий за день
Unsplash
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Более 10 поджогов и запусков фейерверков случилось в Москве и Подмосковье 21 декабря. В большинстве случаев преступления совершили пожилые люди, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах», - сказал он.

Полиция задержала нарушителей. Собеседник агентства сообщил, что среди них много пожилых людей. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Несмотря на принуждение, пироманам грозит реальное наказание по тяжкой статье. Поджог банкомата на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция квалифицировала как теракт. По вменяемой статье 68-летняя подозреваемая может получить до 20 лет тюрьмы.

Самыми обсуждаемыми случаями стали поджоги пиротехники в столичных торговых центрах и в отделении почты в Химках. Один из подозреваемых успел «наследить» дважды - после салюта в МФЦ он принес фейерверк к отделу полиции.

Поджоги Терроризм Мошенничество
22 декабря 2024, 01:05
Женщина в Анапе пыталась поджечь банкомат и запустила салют возле МВД
РИА «Новости»
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Жительница Анапы запустила фейерверк возле здания полиции и пыталась поджечь банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

«Женщина, находясь в парковой зоне возле городского отдела МВД, запустила в воздух фейерверк», - отметили в сообщении.

После этого она пришла к отделению банка и попыталась облить банкоматы бензином, который принесла с собой. Прохожие помешали женщине совершить поджог, они вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она действовала по указанию незнакомцев, которые связались с ней по телефону. Мотивы поступка выясняются.

На этой неделе атаки на отделения банков произошли в нескольких городах. В Красноярске студентка облила бензином аппараты в отделении финансовой организации и подожгла. Накануне юноша взорвал салюты в отделении банка в Балашихе по заданию украинских кураторов.

Банки Поджоги Бензин Женщины Полиция Краснодарский край Анапа
22 декабря 2024, 00:54
Предновогодний террор. Почему поджоги банков и ТЦ в России приобрели массовый характер
РИА «Новости»
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Вечером 21 декабря посетители отделения почты в Химках стали в панике выбегать на улицу из-за поджога пиротехники. Похожие случаи в этот же день произошли в Москве и Королеве, еще несколько — в Санкт-Петербурге. Устроившие это люди мало напоминали террористов, но наказание получат именно по этой статье. 360.ru разобрался, как связаны все эти случаи.

Поджоги петард в Москве и Подмосковье В почтовом отделении на улице Московской в Химках 21 декабря пошел дым. Посетители быстро выбежали на улицу и вызвали полицию. К тому времени поджигательница - местная жительница 1954 года рождения - успела скрыться, но в этот же день ее вычислили и поймали.

Не меньше перепугались и посетители МФЦ в Королеве, который находится в торговом центре «Гелиос» на проспекте Космонавтов. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в центре зала. Администрации пришлось эвакуировать весь ТЦ на 300 человек и вызвать пожарных.

Две другие старушки чуть не подпалили полицейский УАЗ возле 57-го отдела полиции в Выборгском районе. Они облили машину бензином, но поджечь не успели - сотрудники взяли их на месте преступления.

В отделении банка на проспекте Ленина в Колпине неизвестный поджег банкомат. Передняя панель сгорела полностью.

По словам очевидца , деньги остались на месте.

В Адмиралтейском районе орудовал 20-летний житель Ломоносовского района. Он забросал коктейлями Молотова местный военкомат. В Красногвардейском районе 17-летняя девушка подожгла служебную машину на улице Коммуны. В Кингисепском районе в Ленобласти 18-летний юноша спалил уличный банкомат.

Другие поджоги Похожие выходки случались и раньше. Например, вечером 20 декабря мужчина запустил салют в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Служба безопасности схватила его и передала полиции.

Московские любители пиротехники стали участниками другой схемы, но тоже под управлением украинских телефонных мошенников.

Фейерверк в МФЦ в Королеве запустил мануальный терапевт. Сначала его развели на деньги, а потом - на дело. Та же история произошла в ТЦ «Форт» - аферисты выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей и пообещали вернуть в обмен на незаконную услугу.

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», - сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По подсчетам правоохранителей, на манипуляции мошенников поддались почти 20 человек. Они стали участниками психологических операций недружественных стран.


Этого пироману оказалось мало, поэтому он направился в Костинский отдел полиции. Явка с повинной в его планы не входила - мужчина опять попытался поджечь пиротехнику , на этот раз неудачно. Его тоже задержали.

Третий случай произошел в Отрадном на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт» на улице Декабристов. Покупатели услышали звуки, похожие на выстрелы, и запаниковали. Началась эвакуация. Подъехали скорая помощь и силовики. Причиной эвакуации опять стала пиротехника - неизвестный взорвал петарду.

Взрывы в Петербурге и Ленобласти Не обошлось без диверсий и в культурной столице. В этот же день хлопок произошел в банке на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. В объектив камеры видеонаблюдения попала женщина 1956 года рождения, которая зажгла петарду и бросила в банкомат.


В Санкт-Петербурге 18 декабря 76-летняя пенсионерка устроила фейерверк в банке на проспекте Луначарского, а пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подожгли деревянный шкаф в подъезде на улице Лени Голикова. На следующий день десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации в Кингисеппском районе Ленобласти.

Заказчики поджогов петард в ТЦ У всех этих случаев есть много общего. Например, ни одного пострадавшего. Орудовавшие коктейлями Молотова поджигатели действовали по указке заграничных кураторов, сообщила петербургская полиция. Заказчики связались с ними по телефону или в мессенджерам и убедили пойти на диверсию.

Поджоги Химки Терроризм Взрывы Москва
21 декабря 2024, 23:25
В Петербурге нашли закопанный чемодан с телом женщины
РИА «Новости»
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В Невском районе Петербурга в подвале одного из домов обнаружили тело задушенной женщины, пролежавшее в чемодане почти две недели. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Тело 30-летней женщины находилось в закопанном в грунт чемодане в подвале дома № 19 по улице Ольги Берггольц. Оно пролежало там 12 дней.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря покинул территорию РФ и выехал на родину, где обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 9 декабря совершил убийство своей соотечественницы, являющейся его сожительницей», - уточнило ведомство.

Мужчина назвал точный адрес, где спрятал труп. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра подтвердила информацию, полученную от узбекских коллег.

Первыми об исчезновении девушки забеспокоились ее родственники, которые обратились к правоохранителям. Они побеседовали с ее сожителем - 24-летним Аббосом, вернувшимся из России, и добились от него признания, сообщил портал «Фонтанка».

Мужчина рассказал, что он задушил сожительницу во время ссоры, а потом спрятал ее тело и покинул Россию.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный мужчина зарезал 14-летнюю дочь и ранил супругу, а потом свел счеты с жизнью.

Санкт-Петербург Убийства Узбекистан Следственный комитет России

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