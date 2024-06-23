МВД Абхазии сообщило о погибшем и раненных при стрельбе на КПП «Псоу»

Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть в 16:55, уточнили в ведомстве. Подозреваемых оперативно установили, сейчас оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

По имеющимся данным, при стрельбе из автоматического оружия пострадали четыре человека. Все они - граждане Абхазии. Один из раненых скончался. Ему было 38 лет.

Девочка 2007 года рождения получила сквозное ранение руки. Ее и еще двух мужчин доставили в больницу - у одного из них выявили ранение ноги, у второго - проникающее ранение брюшной полости.

На месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты.