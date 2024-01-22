22 января 2024, 17:34

Мужу порноактрисы из Петербурга вынесли приговор за ее убийство

Пресс-служба Следственного комитета
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Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Х. к восьми годам колонии за убийство супруги в 2022 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации РИА «Новости», речь идет о порноактрисе Анастасии Гришман.

Следствие установило, что 31 июля 2022 года в квартире на Южном шоссе в Петербурге мужчина не менее 22 раз ударил супругу ножом. Женщина скончалась на месте. Преступление было обусловлено «внезапно возникшими ярко выраженными негативными межличностными отношениями». Ранее между молодыми людьми постоянно происходили конфликты на почве ревности.

В пресс-службе судов уточнили, что обвиняемый сознался в убийстве. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Подозреваемого арестовали на два месяца еще в августе 2022 года. Ранее поступала информация о том, что он сожитель, а не законный муж Анастасии.

Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Х. к восьми годам колонии за убийство супруги в 2022 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации РИА «Новости» , речь идет о порноактрисе Анастасии Гришман.

Санкт-Петербург Убийства Суд Преступления Отношения Блогеры
22 января 2024, 12:22
Таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей
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В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы. Стоимость аксессуара марки Audemars Piguet превысила восемь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве рассказали, что 37-летнего гражданина Австралии остановили в зеленом коридоре для таможенного контроля. Иностранец сам снял с руки часы и отдал инспекторам. По словам авиапассажира, он не знал, что дорогие изделия нужно декларировать.

Эксперты установили, что часы относятся к новой коллекции Royal Oak. Корпус аксессуара сделан из розового золота 750-й пробы, ремешок - из кожи крокодила, стекло - из сапфира. Черный циферблат украшен стрелками из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием.

Гражданину Австралии грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчину могут отправить в колонию на семь лет со штрафом до миллиона рублей.

Таможенники в аэропорту Домодедово также нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации. Их общая стоимость составила 10 миллионов рублей.

Таможня Контрабанда Москва
22 января 2024, 09:31
Силовики предотвратили теракт в Барнауле
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ России задержали жителя Алтая, который при помощи коктейлей Молотова собирался поджечь военный объект в Барнауле. Он сотрудничал с запрещенной военизированной организацией, сообщило РИА «Новости».

Мужчину 1979 года рождения схватили с поличным. Он пытался совершить теракт на одном из объектов Минобороны России в Барнауле. Для этого подозреваемый в ноябре через интернет связался с запрещенной военизированной организацией и по инструкции кураторов сделал зажигательные смеси. Оперативники взяли его при попытке поджога коктейлями Молотова.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта». Мужчину арестовали.

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка приговорили к шести годам заключения за попытку совершить теракт. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь военкомата.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
22 января 2024, 08:45
Компьютеры для космодрома Восточный за 250 тыс. рублей выкрали прямо из поезда — СМИ
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Космодром Восточный недополучил компьютерную технику на 250 тысяч рублей. Устройства выкрали из поезда во время доставки из Омска в декабре 2023 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал «112».

Системные блоки, мониторы и другие комплектующие погрузили в вагон, и 16 декабря он выехал из Омска. Накануне Нового года состав прибыл в пункт назначения, но разгрузку отложили до окончания праздничных каникул. Только после 8 января заметили недостачу - на космодром Восточный привезли гораздо меньше техники, чем отправили. Возбудили уголовное дело, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году. С тех пор правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел - только в 2019 году генпрокуратура сообщила о 160 расследованиях. Президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестные участники проекта присвоили сотни миллионов рублей.

Уголовное дело Кражи Поезда
22 января 2024, 07:45
Гибель ребенка в роддоме Челябинска проверит центральный аппарат Следкома
РИА «Новости»
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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности врачей. Пациентка роддома обвинила их в несвоевременном оказании помощи и гибели нерожденного ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщил Telegram-канал ведомства.

«По поручению председателя СК России руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - заявила пресс-служба.

Жительница Челябинска потребовала привлечь к ответственности медработников. По ее мнению, из-за несвоевременно принятых мер к родоразрешению ее ребенок погиб в утробе. Следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность».

Женщину 3 января госпитализировали в горбольницу № 8 на 41-й неделе беременности. Она жаловалась на недомогание, кардиотокография показала плохие результаты.

Дежурный врач решил не стимулировать роды. УЗИ 9 января показало, что плод умер от гипоксии.

В роддоме № 4 в Калининграде умер недоношенный ребенок. Руководство роддома обвинили в превышении должностных полномочий, а врачей - в организации убийства.

Уголовное дело Дети Беременность Медицина Следственный комитет России

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