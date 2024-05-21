Мужской бордель в сауне накрыли в центре Москвы

В заведение нагрянули правоохранители. Как отметил собеседник агентства, мужской бордель устроили в клубной сауне «Казанова», которая находится в Малом Каретном переулке.

По словам собеседника агентства, девять человек для разбирательств доставили в полицейский отдел. На странице заведения в социальной сети «ВКонтакте» указано, что клубная сауна доступна «только для мужчин».

Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители нагрянули в заведение с проверкой в ночь на 19 мая. Внутри находились восемь человек от 20 до 42 лет. Мужчины признались, что за денежное вознаграждение оказывают интимные услуги клиенткам.

В Уфе местный житель лишился 40 тысяч рублей. Он хотел получить интим-услуги и перевел сумму мошенникам.