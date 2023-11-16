Мужчину жестоко избили у кафе в центре Москвы
Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении мужчины возле кафе в центре Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
Около кафе в центре Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами. Началась драка, в результате которой один из участников получил тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали.
Прокуратура проконтролирует привлечение фигурантов данного ЧП к уголовной ответственности.
Еще одна драка произошла между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Конфликт возник в кафе быстрого питания и закончился потасовкой возле входа в заведение. Участников драки доставили в отделение полиции.