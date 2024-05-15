Мужчину застрелили во время ссоры на стадионе в Миассе

В ведомстве уточнили, что полицейским поступил сигнал о раненом молодом человеке на стадионе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что несколько мужчин повздорили из-за бытовых разногласий. Один из конфликтующих открыл стрельбу. В результате от полученного ранения один из участников ссоры скончался. Нападавшему удалось скрыться, его объявили в розыск.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области сообщили, что после стрельбы на стадионе возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи и криминалисты побывали на месте преступления, назначили судебные экспертизы, включая баллистическую. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне в Санкт-Петербурге на парковке у торгового центра «Сити Молл» неизвестный открыл стрельбу. В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу с раной живота.