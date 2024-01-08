Мужчину зарезали в пьяной ссоре на востоке Москвы

В ведомстве уточнили, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

По данным пресс-службы прокуратуры, женщина распивала алкоголь с двумя приятелями. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры ее сожитель несколько раз ударил камнем по голове потерпевшего, а она два раза пырнула мужчину ножом.

В ближайшее время суд арестует подозреваемых. Под контролем прокуратуры их планируют привлечь к уголовной ответственности по статье об убийстве.

На днях мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы. Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины ее гибели.