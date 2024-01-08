08 января 2024, 12:57

Мужчину зарезали в пьяной ссоре на востоке Москвы

Читайте нас в: Google Новости

В Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

По данным пресс-службы прокуратуры, женщина распивала алкоголь с двумя приятелями. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры ее сожитель несколько раз ударил камнем по голове потерпевшего, а она два раза пырнула мужчину ножом.

В ближайшее время суд арестует подозреваемых. Под контролем прокуратуры их планируют привлечь к уголовной ответственности по статье об убийстве.

На днях мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы. Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины ее гибели.

Убийства Поножовщины Москва 2023
08 января 2024, 13:58
Неизвестный пять раз выстрелил в жителя Ногинска и скрылся на иномарке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с убийством 44-летнего жителя Ногинска. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Мужчина с огнестрельными ранениями 7 января смог самостоятельно обратиться в больницу, но через некоторое время умер. Следователи и криминалисты изъяли пулю и гильзы, одежду погибшего, а также начали допрашивать свидетелей.

По информации РЕН ТВ , мужчину ранили на парковке торгового центра «Люкс». Нападавший пять раз выстрелил в него, после чего злоумышленник скрылся на Porsche Cayenne. В издании добавили, что рядом с пострадавшим в автомобиле находилась женщина.

Ранее житель городского округа Лыткарино Московской области случайно открыл огонь из травматического пистолета по знакомому , который пришел к нему в гости. Пуля попала в мужчине в шею, он умер до приезда скорой помощи.

Уголовное дело Убийства Россия
07 января 2024, 23:59
Жительница Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители начали расследования избиения малолетнего мальчика в Красноуральске, сообщило издание Ura.ru. Предположительно, его избила недавно вышедшая из тюрьмы мать.

СК начал процессуальную проверку по статье об избиении. Следователи стали опрашивать свидетелей и осматривать ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки и полицейские также выясняют, в каких условиях находился пострадавший мальчик.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что подозреваемая мать отбывала наказание в тюрьме за кражу и недавно вышла из заключения. Она воспитывает трех детей без помощи их отца.

Как сообщило местное издание e1.ru , в избиении ребенка женщину обвинила его бабушка. По ее словам, причиной конфликта между матерью и сыном стало ее нежелание отдать ему конфету. Обвинительница призналась, что после освобождения мамы сын не хотел возвращаться к ней из-за жестокого обращения - он жил вместе с бабушкой с двух лет.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, избившую школьников нунчаками.

Дети Свердловская область Избиения
07 января 2024, 23:07
Похвалившийся пистолетом россиянин случайно застрелил приятеля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель городского округа Лыткарино Московской области случайно застрелил зашедшего к нему в гости приятеля во время демонстрации недавно приобретенного травматического пистолета. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot.

Во время новогодних каникул к владельцу нового травматического пистолета пришла в гости семейная пара. В ходе посиделок хозяин решил продемонстрировать приятелю свое недавнее приобретение. Он отвел гостя в коридор и начал демонстрацию оружия.

Раскручивая пистолет в руках, мужчина нажал на курок и выстрелил прямо в шею гостю. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.

Прибывшим на место правоохранителям владелец травмата объяснил смерть приятеля случайным выстрелом. Криминалисты выяснили, что ранее владелец оружия уже был судим. Сейчас они проводят проверку по итогам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября 2023 года от случайного выстрела погиб основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин. Вместе с друзьями он находился на охоте. Рыбин вместе с еще одним приятелем загоняли зайцев на третьего участника, который занимался отстрелом животных. В какой-то момент его рука дрогнула и вместо зайца он попал в Рыбина. От полученных травм основатель свердловского бойцовского клуба умер в больнице.

Стрельба Оружие Новый год
07 января 2024, 18:33
Раскрыта личность задержанного за попытку диверсии на военном объекте в Челябинске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Решение об аресте до 5 марта вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска в отношении задержанного сотрудниками ФСБ 16-летнего уроженца дагестанского Буйнакска. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале суда сообщил сайт 74.Ru.

Молодого человека обвинили в попытке поджога бомбардировщика на военном аэродроме Шагол.

По данным следователей, юноша проник на режимную территорию и совершил диверсию. Загоревшийся самолет успели оперативно потушить, а молодого пиромана задержали сотрудники ФСБ.

В Дагестане против юноши тоже завели уголовные дела за поджоги на объектах связи железной дороги в конце прошлого года.

Все эти данные совпадают с сообщением Центра общественных связей ФСБ от 5 января. Тогда ведомство сообщило о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, пытавшегося устроить диверсию на военном объекте в Челябинской области.

В ходе расследования следователи установили его причастность к поджогам железнодорожной инфраструктуры Дагестана в ноябре и декабре 2023 года. Подробностей дела и личность задержанного в ведомстве не раскрыли.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы вышли на россиянина через социальные сети. В ходе обыска у задержанного забрали телефон, через который он держал связь с кураторами, а также электронные носителями с перепиской и фотографиями выполненных заданий.

Дагестан Поджоги Суд Военные ФСБ Челябинск

Новости по теме