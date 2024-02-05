05 февраля 2024, 19:18

Мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы

РИА «Новости»
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В Восточном округе Москвы в районе Соколиная гора полицейские задержали 45-летнего мужчину. Предположительно, он обокрал две квартиры, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемый залез на козырек подъезда дома, расположенного на улице Зверинецкой, разбил ногой дверь на балконе квартиры второго этажа и забрался внутрь. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.

Однако сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого на следующий день на Щелковском шоссе. Как выяснилось, его уже судили за преступления.

Во время следствия правоохранители установили, что мужчина на той же улице залез в квартиру и украл банковские карты с документами. В итоге следователи возбудили уголовные дела о краже и отправили его под домашний арест.

На днях молодая женщина проникла в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Профсоюзной и украла деньги и драгоценности стоимостью 270 тысяч рублей. Злоумышленница убедила пожилую москвичку в том, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке.

Кражи Москва
05 февраля 2024, 18:43
Двух мужчин обвинили в разбое и убийстве жительницы Истры
Freepik
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Уголовное дело об убийстве женщины в Истре направили для рассмотрения в Московский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло на территории ЖК «Новорижский». По версии следствия, двое подозреваемых напали на местную жительницу, один из злоумышленников задушил ее. Они знали, где она живет, так как раньше выполняли работы на ее садовом участке. Мужчин также обвинили в похищении денег и ценного имущества женщины на общую сумму 158 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Челябинске мужчина с ножом напал на сожительницу в супермаркете. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело также передали в суд.

Уголовное дело Убийства Суд Истра Преступления
05 февраля 2024, 13:45
Подозреваемого в убийстве водителя скорой арестовали в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Домодедова, которому предъявили обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся. Он также рассказал следователю об обстоятельствах убийства.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Среди них - биологическая медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Ранее следователи сообщили, что мужчина в Домодедове открыл огонь на посту скорой помощи. Он выстрелили в водителя и убежал. Пострадавший получил смертельную травму. По предварительным данным, между нетрезвым местным жителем и сотрудником скорой произошел конфликт.

В Сети появились кадры случившегося. На видео видно, как мужчина с водителем скорой отошли от здания. Позже прозвучал выстрел, и водитель упал в снег.

Убийства Суд Скорая помощь Мужчины Водители Город Домодедово
05 февраля 2024, 13:07
Сорокалетняя москвичка организовала наркопритон в квартире на востоке столицы
РИА «Новости»
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Московские полицейские накрыли наркопритон, организованной 41-летней женщиной в ее квартире на улице Красноярская в районе Гольяново. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным оперативников, женщина предоставляла наркозависимым помещение для употребления. Взамен она получала от посетителей запрещенные вещества.

Ее арестовали по месту жительства. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили 14 шприцев, один из которых содержал следы героина, а также две трубки со следами N‑метилэфедрона.

Полиция также задержала трех человек, посещавших квартиру женщины. Медицинская экспертиза подтвердила, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Они признались в употреблении. Против них оформили административные протоколы.

На хозяйку жилья завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Анапе полицейские нашли в сарае у местного жителя 20 тысяч доз наркотиков.

Наркотики МВД РФ Полиция Москва
05 февраля 2024, 12:55
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео поджога автомобиля ФСИН, принадлежащего СИЗО № 5, в Санкт-Петербурге на Арсенальной улице. На кадрах видно, что к машине приближается темная фигура и что-то делает рядом, а через некоторое время автомобиль начинает полыхать.

О пожаре сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, информация поступила поздним вечером 4 февраля. Загорелся Ford Focus. На месте нашли следы обуви поджигателя и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что касается автомобиля, он сильно пострадал - теперь, как отметили авторы статьи, его ждет или масштабный ремонт, или утиль.

В конце января в Московской области задержали двух подозреваемых в поджоге машины местного жителя. Они признались, что пошли на преступление по заказу своего знакомого, криминального авторитета (его впоследствии также задержали). Иномарку подожгли на стоянке ночью. Автомобиль выгорел дотла, сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Судя по ролику, поджигатель тут же бросился бежать. Нечеткое изображение не позволяет разглядеть его внимательно.

Санкт-Петербург Поджоги ФСИН Машины

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