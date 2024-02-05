Мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы

По данным ведомства, подозреваемый залез на козырек подъезда дома, расположенного на улице Зверинецкой, разбил ногой дверь на балконе квартиры второго этажа и забрался внутрь. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.

Однако сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого на следующий день на Щелковском шоссе. Как выяснилось, его уже судили за преступления.

Во время следствия правоохранители установили, что мужчина на той же улице залез в квартиру и украл банковские карты с документами. В итоге следователи возбудили уголовные дела о краже и отправили его под домашний арест.

На днях молодая женщина проникла в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Профсоюзной и украла деньги и драгоценности стоимостью 270 тысяч рублей. Злоумышленница убедила пожилую москвичку в том, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке.