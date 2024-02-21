Мужчину задержали за убийство, совершенное в 2009 году на северо-востоке Москвы

По информации ведомства, 17 апреля 2009 года вечером возле дома на улице Яблочкова в Москве произошел конфликт между обвиняемым и его знакомым. Ссора кончилась тем, что обвиняемый нанес пострадавшему как минимум девять ударов колющим предметом, что привело к смерти жертвы на месте происшествия. После содеянного подозреваемый скрылся.

Изначально установить причастность обвиняемого к преступлению не удалось из-за алиби, предоставленного третьими лицами, что позволило ему избегать наказания на протяжении долгого времени. Однако на основе анализа материалов дела и допроса свидетелей удалось собрать доказательства.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Его показания подтвердились во время выездной проверки. Следствие собрало все необходимые доказательства, после чего уголовное дело направили в суд.

Еще одно дело об убийстве собутыльника раскрыли в Москве спустя 21 год. Оно произошло в ночь с 7 на 8 декабря 2002 года.