Мужчину задержали за нападение на таксиста с ножом в Петербурге

Подросток, который пытался поджечь школу в Курске, оставлял впечатление тихого и спокойного человека. Об этом 360.ru рассказала мать бывшей девушки задержанного старшеклассника.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

Женщина рассказала, что подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, и в сообщениях не было никакой агрессии - пара разошлась без ругани. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Собеседница 360.ru также заявила, что 16-летний подросток увлекался мотоциклами и жил в полной семье.

«Он не обсуждал ни маму, ни папу, и никогда не жаловался. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался. <… > Мама дома, папа работает. Когда Новый год отмечают - рано ложатся спать. Семья нормальная, полноценная», - отметила женщина.

Ранее старшеклассник разбил молотком стекло входной двери школы и попытался поджечь учебное заведение. СК возбудил против подростка уголовное дело. В Сети появлялась информация, что школьник мог так поступить из-за ссоры с девушкой.