10 января 2025, 18:36

Мужчину задержали за нападение на таксиста с ножом в Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

Правоохранители сообщили, что происшествие случилось минувшей ночью возле торгового центра на проспекте Испытателей. Водитель такси 1969 года рождения получил ножевое ранение в область груди, его госпитализировали.

Злоумышленником оказался мужчина 1984 года рождения. Его задержали на улице Дыбенко. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело
10 января 2025, 16:28
Экс-депутат Госдумы Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и полностью возместил ущерб. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», - заявил он на суде.

По данным следствия, Абельцев предлагал за вознаграждение трудоустройство помощником депутата, рассказав потерпевшему, что у него есть такая возможность. Предположительно, он взял у своей жертвы 10 миллионов рублей.

Ранее бывшему заместителю главы «Роскосмоса» Олегу Фролову , которого ранее обвиняли в мошенничестве при создании специального оборудования, предъявили еще одно обвинение - в получении взятки в особо крупном размере. Срок расследования дела продлили, Фролов и двое его подельников остаются в СИЗО.

Уголовное дело Суд Госдума РФ Мошенничество Депутаты
10 января 2025, 13:45
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Читайте нас в: Google Новости
Подросток, который пытался поджечь школу в Курске, оставлял впечатление тихого и спокойного человека. Об этом 360.ru рассказала мать бывшей девушки задержанного старшеклассника.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

Женщина рассказала, что подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, и в сообщениях не было никакой агрессии - пара разошлась без ругани. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Собеседница 360.ru также заявила, что 16-летний подросток увлекался мотоциклами и жил в полной семье.

«Он не обсуждал ни маму, ни папу, и никогда не жаловался. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался. <… > Мама дома, папа работает. Когда Новый год отмечают - рано ложатся спать. Семья нормальная, полноценная», - отметила женщина.

Ранее старшеклассник разбил молотком стекло входной двери школы и попытался поджечь учебное заведение. СК возбудил против подростка уголовное дело. В Сети появлялась информация, что школьник мог так поступить из-за ссоры с девушкой.

Уголовное дело Пожары Школы Курская область
10 января 2025, 09:53
Контрабандиста с военным оборудованием поймали на Урале
Читайте нас в: Google Новости
Российские правоохранители поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», - отметили в ведомстве.

Злоумышленник через транспортную компанию оформлял отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, у россиянина не было необходимых документов для вывоза оборудования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Енакиева в ДНР. ФСБ установила, что мужчина неоднократно переводил деньги для финансирования ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Челябинская область Контрабанда ФСБ
09 января 2025, 20:51
Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского оставили под стражей
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения бывшему руководителю департамента культуры столицы Александру Кибовскому. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток», - сообщила пресс-служба.

Кибовский стал фигурантом дела о взяточничестве, также он проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество. Его заподозрили в получении восьми взяток.

В августе суд уже продлевал арест Кибовского. Защита подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее.

После решения суда Кибовский подал прошение об отправке в зону СВО. Экс-министр заявил, что хочет приносить пользу родине во время разбирательств по делу.

Суд Аресты Москва

Новости по теме