Мужчину задержали за избиение незнакомца на юго-востоке Москвы

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По информации ведомства, около одного из торговых центров на Рязанском проспекте 25-летний мужчина подошел к прохожему и ударил его в шею. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший попытался скрыться, но его задержали по горячим следам.

«Мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации), взяли под стражу», - уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело из-за драки на детской площадке возбудили в Москве. Злоумышленник руками и ногами избил незнакомого мужчину во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте.

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