Мужчину задержали по подозрению в убийстве матери на северо-западе Москвы

По данным ведомства, в пятницу вечером в квартире одного из жилых домов, расположенных на улице Барышиха, пьяный 37-летний мужчина поссорился со своей 59-летней мамой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ранений пострадавшая умерла на месте.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ближайшее время суд арестует подозреваемого.

Накануне в Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. В декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь.