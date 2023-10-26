26 октября 2023, 15:39

Мужчину задержали по подозрению в пропаганде наркотиков в Москве

РИА «Новости»
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В Москве арестовали мужчину, который прикреплял к зданиям флаеры с рекламой канала социальной сети, публикующей информацию о наркотиках. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как стало известно, 35-летнего мужчину поймали на Земляном Валу в столице, когда он клеил одну из листовок с QR-кодом Telegram-канала, где пропагандировали употребление запрещенных препаратов. Кроме того, злоумышленник фиксировал свою «работу» на камеру смартфона.

Стражи правопорядка задержали злоумышленника, а позже оперативно удалили незаконную рекламную продукцию.

«По решению суда мужчина привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотических средств. Мужчина вину признал», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере арестовали в Москве.

Наркотики Преступления Москва 2023
27 октября 2023, 21:31
«Бил молотком в дверь». Соседи возможного убийцы родной матери рассказали о подозреваемом
Телеканал «360»
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Полиция задержала москвича, который убил и расчленил родную мать в ее квартире на Бирюлевской улице. «360» выяснил, что подозреваемый наводил ужас не только на свою родительницу, но и на весь дом.

Убил, расчленил и закопал Убийство в квартире жилого дома на Бирюлевской улице Москвы произошло в начале августа.

По данным столичного управления Следственного комитета , 50-летний москвич ударил по голове свою 76-летнюю мать. От удара женщина упала на пол и не подавала признаков жизни. Сын перенес тело матери в ее комнату и оставил там на три недели.

В конце августа мужчина завернул тело в кусок линолеума и вынес на пустырь. Там он закопал труп, предварительно отделив голову от туловища.

Возможно, это дело еще долго оставалось бы нераскрытым, если бы сам подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не рассказал о содеянном собутыльнику. Тот на следующее утро сообщил в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи осматривают место преступления и проводят экспертизы.

Терроризировал весь дом Как установили следователи, в прошлом мужчина неоднократно избивал свою мать во время ссор.

Конфликты у него были и с соседями. Жительница соседней квартиры рассказала, что подозреваемый всегда вел себя неадекватно, на него часто писали заявления в полицию. Мужчина избил одного из жильцов подъезда, а другим угрожал расправой.

«Он устроил тут погром, молотком бил мою дверь, вот это все молотком он сделал. В три часа ночи. Напугал мне детей. Вызывали полицию, писали на него заявление», - рассказала женщина.

По словам соседки, мать подозреваемого всегда всего боялась. Не здоровалась с соседями и, если видела кого-то в подъезде, сразу старалась спрятаться в квартиру. Только однажды она попросила соседей вызвать полицию, когда сын выставил ее из дома в шесть часов утра.

«Последний раз я ее видела в августе, когда мы писали на него заявление. Она выходила, просила, чтобы собутыльника ее сына, который находился в квартире, тоже забрала полиция», - рассказала женщина.

Возможно, именно эта ссора и привела к убийству.

Ранее подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку москвича, который убил своих родителей ради наследства.

Убийства Москва 2023
27 октября 2023, 20:06
СБУ назвали заказчиками покушения на Олега Царева
РИА «Новости»
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Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева является террористическим нападением. В общественного деятеля стреляли по указанию СБУ с целью ликвидировать. На это в своем Telegram-канале указал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Ему, как и Захару Прилепину, Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину, неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», - написал он.

Сенатор отметил, что сейчас Царев находится в реанимации и за его жизнь борются медики. С 2015 года украинский политик проживал в Крыму. Генеральная прокуратура Украины возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе «за призывы к ликвидации украинской государственности».

«Поэтому после начала СВО, которую поддерживал Олег Анатольевич, украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге - нанятый киллер и выстрелы из оружия», - добавил Бондарев.

Покушение на Царева совершили в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него дважды выстрелили на территории санатория. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело.

СБУ Преступления Украина
27 октября 2023, 19:18
Пытавшего огнем и гвоздями женщину екатеринбуржца отправили в СИЗО
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Жителя Екатеринбурга, который пытал огнем и гвоздями свою сожительницу, отправили в СИЗО. Мужчину обвинили в покушении на убийство и жестоком издевательстве над возлюбленной, сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Свердловской области.

«Суд, <…>, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», - указали в публикации.

Екатеринбуржца обвинили в совершении преступления по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.

Следователи выяснили , что в ночь на 25 октября 32-летний сварщик вывез пострадавшую в гараж. Там он прибил ее ступни к полу, облил бензином и поджег. По прошествии определенного времени мужчина потушил огонь и повез возлюбленную в лес. Там он хотел расправиться с ней окончательно.

В распоряжении «360» оказалось видео с началом поездки на несостоявшуюся казнь.

Однако обвиняемый не справился с управлением и попал в аварию, которая буквально спасла женщине жизнь. Преступник бросил машину и побежал прочь. Второй же участник ДТП оказал избитой первую помощь и вызвал скорую.

Ее доставили в больницу и определили в ожоговый центр. Врачи диагностировали многочисленные ожоги рук, ног, ягодиц и лица.

Через несколько часов после аварии злоумышленника поймали сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от места ДТП.

Убийства Суд СИЗО Екатеринбург Избиения Следственный комитет России
27 октября 2023, 18:27
Суд арестовал москвича, подозреваемого в убийстве отца
РИА «Новости»
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В Москве арестовали мужчину, избившего и задушившего отца в квартире дома на Ярославском шоссе. Против него возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина бил своего 61-летнего отца руками и ногами, а после этого обхватил его шею и стал душить, пока тот не умер.

Злоумышленнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и заключили его под стражу.

Ранее ярославский школьник получил срок за убийство 48-летнего мужчины на автобусной остановке. Суд отправил подростка на два года в воспитательную колонию.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023

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