Мужчину в Дагестане задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю школьницу

Злоумышленника нашли в Новолакском районе республики. Им оказался 27-летний житель Хасавюртовского района. В ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета.

Как ранее сообщили в СК по региону, подозреваемый на первом этаже общежития в Каспийске попытался изнасиловать девочку. Ребенок стал кричать и позвал на помощь взрослых. В итоге нападавший замешкался, школьница воспользовалась моментом, выбралась из плена и убежала.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Новой Москве за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку. Злоумышленник убедился, что родителей жертвы нет дома, проник в жилище и уволок подростка в баню. Школьница смогла вырваться из рук нападавшего, запереться в другой комнате и вызвать полицию.