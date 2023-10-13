Мужчину с гранатой задержали у военкомата в Башкирии

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По его данным, подозрительный мужчина с непонятным предметов в руке, шедший вдоль здания военкомата, привлек внимание сотрудников ДПС. Один из правоохранителей догнал подозреваемого, направил на него табельное оружие и потребовал показать, что у того в руках.

Оказалось, что мужчина держал учебно-имитационную гранату РГД-5. Кроме того, у него обнаружили 15 звуковых патронов и сигнальный пистолет.

Мужчину доставили в участок. Полицейские выяснили, что он работает слесарем на местном заводе.

Задержанного уже судили за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, он проходил лечение в психиатрической больнице, но врачи выписали его: посчитали вменяемым.

Ранее в Генпрокуратуре напомнили, что любые действия, связанные с поджогами, подрывами, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, в том числе военкоматов, могут расценить как теракт или диверсию. В ведомстве также указали, что россияне, поджигавшие военкоматы в регионах, следовали указаниям с Украины.