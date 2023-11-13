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На станции «Москва - Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции обнаружили у мужчины два пакета с 89 свертками порошкообразного вещества, примерно 10 из которых оказались N-метилэфедроном. Вес обнаруженных веществ составил около 14 граммов.

По словам задержанного, он приобрел синтетический наркотик с целью его последующего сбыта. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Следствие продолжит исследование остальных свертков.

Почти 1,7 килограмма наркотиков изъяли из квартиры москвича в Южном Тушине. Мужчину задержали на улице Нелидовской. Против него возбудили уголовное дело.