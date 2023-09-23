Мужчину ранили ножом на юго-западе Москвы

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По данным ведомства, 58-летний подозреваемый на Ленинском проспекте повздорил с мужчиной и пырнул его ножом в живот. После этого нападавший ушел с места, по пути выбросил нож рядом с остановкой общественного транспорта. Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением холодного оружия. Подозреваемого отправили на время следствия в изолятор.

Ранее в центре Москвы на Нижней Радищевской улице произошел конфликт, в результате которого гражданин Сербии получил удар ножом в живот. Пострадавший после нападения обратился за помощью к случайному прохожему на самокате, который вызвал полицию. Мужчину доставили в больницу Склифосовского на операцию.