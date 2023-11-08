Мужчину, пытавшегося угрожать жене военкора Коца, задержали в Москве
Мужчину, который пытался угрожать жене военного корреспондента Александра Коца, задержали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
Против злоумышленника возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По данным следствия, 7 ноября задержанный, находясь на лестничной площадке в подъезде дома, где живет Коц, попытался оказать психическое воздействие на его супругу.
«Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста», - подчеркнули в Следкоме.
Правоохранители оперативно задержали 28-летнего мужчину. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для допроса.