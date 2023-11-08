Мужчину, пытавшегося угрожать жене военкора Коца, задержали в Москве

Житель Ижевска забил старшую сестру до смерти из-за детских обид

Житель Ижевска забил насмерть свою 41-летнюю сестру молотком. Предполагаемым мотивом убийства стали детские обиды 20-летнего юноши. Организовать преступление ему помог бывший супруг женщины, сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло на 9-й Подлесной улице. Около полуночи местная жительница возвращалась домой привычным маршрутом через гаражи. Младший брат и бывший муж уже поджидали ее в припаркованной машине.

«Когда женщина проходила мимо, парень выскочил и несколько раз ударил ее молотком по голове», - указали в публикации.

После произошедшего 48-летний подельник схватил и увез пострадавшую. При этом орудие преступления и сумку жертвы злоумышленники выбросили в ближайший пруд.

Правоохранители успели задержать убийц уже утром. Молодой человек объяснил, что пошел на такой шаг из-за ненависти к сестре, с которой в детстве они постоянно ругались. Однако у экс-супруга был свой мотив: отношения с женщиной оказались для него непростыми после бракоразводного процесса. У пары осталось двое детей.

За убийство группой лиц по предварительному сговору мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Громкое убийство молотком произошло весной текущего года в Петербурге. Девятиклассник и по совместительству стример забил до смерти свою 13-летнюю знакомую в лесу.