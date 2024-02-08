Мужчину похитили во время драки со стрельбой в центре Новосибирска

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Нападение произошло на улице Вокзальная магистраль утром 7 февраля. Против двух мужчин, по версии следствия, выступила группа неизвестных. Одного из потерпевших увезли в неизвестном направлении. Его судьба до сих пор неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Начались оперативно-розыскные мероприятия.

На мужчину напали недалеко от вокзала, сообщил «Новосибирск онлайн». Несколько парней возрастом 19-20 лет избили его, погрузили в машину и увезли. Очевидцы слышали выстрелы.

В Тюмени двое мужчин избили подростка за шапку с кадетской звездой. Возбудили уголовное дело.