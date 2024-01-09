Мужчину обвинили в убийстве знакомого ножом в Москве
Против 67-летнего москвича возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве знакомого ножом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.
Согласно материалам дела, 8 января в квартире на улице Чертановская произошел конфликт, в результате которого пожилой мужчина ударил своего 51-летнего знакомого ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. В рамках расследования мужчине назначили необходимые судебные экспертизы. Следователи планируют обратиться в суд для заключения задержанного под стражу.
Еще один житель столицы напал с ножом на охранника магазина на улице Маршала Чуйкова, который попытался предотвратить кражу пакета с продуктами. Награбленное мужчине пришлось оставить.