Мужчину избили в одном из баров Красногорска

Обвиняемым в растрате более 1,6 миллиарда рублей вынесли приговор в Москве

Наталье Асанович, Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о растрате более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По информации ведомства, Асанович, будучи членом совета директоров, с февраля 2016 г. по июль 2019 г. в составе организованной группы заключила кредитные договоры с подконтрольными компаниями. Они не вернули эти средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Их приговорили к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к реальному сроку мужчину за отмывание 358 миллионов рублей , предоставленных государством для разработки лекарств. Злоумышленника объявили в международный розыск.