Мужчину избили в одном из баров Красногорска
В полицию обратился 41-летний мужчина, который заявил, что «получил телесные повреждения» в одном из баров на Красногорском бульваре. При этом со встречным заявлением к правоохранителям обратился другой участник конфликта. Он попросил привлечь к ответственности заявителя, сообщив, что тот угрожал ему и оскорблял. Об этом «360» сообщили в УМВД России по Красногорску.
«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - рассказали в ведомстве.
Ранее три иностранца подрались с работниками бара в Москве. Участниками потасовки стали египтянин, израильтянин и иорданец. Они ворвались в еще закрытый бар и требовали выпивку, в итоге сотрудникам питейного заведения пришлось выгнать непрошенных гостей.