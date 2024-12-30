30 декабря 2024, 22:17

Мужчину и женщину зарезали в квартире в Петербурге

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Жестокое убийство произошло в Петербурге. Тела мужчины и женщины нашли с перерезанными горлами в квартире, сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти», - отметили в сообщении.

Следователи проведут комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую, чтобы установить причину смерти и выйти на след предполагаемого преступника.

По данным издания 78.ru, соседка услышала из квартиры одного из домов на проспекте Ветеранов громкие крики и вызвала полицейских. После прибытия сотрудники полиции застали в квартире жуткую картину. Предположительно, удары нанес посторонний мужчина. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее тела женщины, ее восьмилетней дочери и шестилетнего сына нашли в запертой квартире одной из краснодонских многоэтажек.

Три трупа с резаными ранами обнаружил дедушка детей.

Санкт-Петербург Убийства Женщины Мужчины Полиция Квартиры
30 декабря 2024, 17:57
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы
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Полиция в Москве задержала актера театра и кино Алексея Яничева, при себе у него оказался героин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«У 37-летнего мужчины при себе оказался сверток с веществом, после экспертизы стало понятно, что это кокаин», - отметили журналисты.

По предварительным данным, Яничев приобрел наркотик в мае. Актера задержали на улице Покровка 27 декабря. При этом мужчина сразу признался, что запрещенное вещество принадлежит ему.

Кроме того, в марте 2024 года Яничев задушил своего друга, против него завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Большому кругу зрителей Яничев известен по роли в фильме «Любовник».

Несколько дней назад сына известного советского актера Владимира Сошальского осудили на 11 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Наркотики Уголовное дело Актеры
30 декабря 2024, 08:53
Поваров «Кухни на районе» допросят следователи после массового отравления лобио
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Готовившие лобио для сервиса «Кухня на районе» повара пройдут допрос в СК России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент работники СК устанавливают всех поваров, которые так или иначе отвечали за приготовление салата лобио. Их планируется допросить как свидетелей по делу», - рассказал собеседник агентства.

Массовое отравление среди клиентов «Кухни на районе» произошло летом 2024 года. Большинство пострадавших ели именно лобио. За медицинской помощью обратились больше 100 человек, один из них, 21-летний житель Костромы, скончался в больнице.

Работу приложения доставки еды приостановили. Главу отдела качества «Локалкитчен» («Кухня на районе») Елену Машкову отправили под домашний арест.

Следственный комитет России Ботулизм Случаи ботулизма в России
29 декабря 2024, 18:04
Организатора заграничных гей-туров нашли мертвым в московском СИЗО
РИА «Новости»
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Директора туристического клуба «Мен тревел» Андрея Котова*, организовывавшего ЛГБТ**-путешествия, обнаружили мертвым ночью в СИЗО «Водник». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Котов* организовывал путешествия для мужчин, первый гей-тур состоялся в марте. Подозреваемого задержали по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Суд арестовал фигуранта уголовного дела на два месяца. Вину подсудимый не признал.

Информацию о смерти Котова* РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах. По предварительным данным, правоохранители обнаружили порезы на теле арестованного.

Полиция задержала владельца «Мен тревел» перед новым путешествием, которое он планировал провести в новогодние праздники. Мужчина организовывал туры как по России, так и по другим странам.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ СИЗО
29 декабря 2024, 09:56
Главу отдела управления Росприроднадзора арестовали за взяточничество
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный арестовал начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС.

По его данным, подсудимый признал вину и сотрудничает со следствием. Фигурантами уголовного дела о коррупции стали еще два человека. По версии следствия, они дали чиновнику взятку в апреле 2024 года.

Ранее во взяточничестве заподозрили двух сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта. Их задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

По версии обвинения, один из подозреваемых вымогал деньги у руководителя коммерческой фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Второй задержанный выступал в качестве посредника для передачи взятки. Обоих подозреваемых арестовали.

Суд Коррупция Чиновники

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