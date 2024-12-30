Мужчину и женщину зарезали в квартире в Петербурге

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«Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти», - отметили в сообщении.

Следователи проведут комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую, чтобы установить причину смерти и выйти на след предполагаемого преступника.

По данным издания 78.ru, соседка услышала из квартиры одного из домов на проспекте Ветеранов громкие крики и вызвала полицейских. После прибытия сотрудники полиции застали в квартире жуткую картину. Предположительно, удары нанес посторонний мужчина. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее тела женщины, ее восьмилетней дочери и шестилетнего сына нашли в запертой квартире одной из краснодонских многоэтажек.

Три трупа с резаными ранами обнаружил дедушка детей.