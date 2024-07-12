12 июля 2024, 16:41

Мужчину, готовившего теракт в Адыгее, арестовали на два месяца

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Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября мужчину, планировавшего вооруженное нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Ранее ФСБ опубликовала видео с допроса подозреваемого. На нем мужчина рассказал , что планировал зарезать охранника, затем поджечь церковь с помощью пластиковых бутылок с бензином.

Задержали готовившего теракт 11 июля. Им оказался выходец из одной из стран Центральной Азии.

Суд Терроризм
12 июля 2024, 16:30
Красноярский суд приговорил к исправительным работам пару веганов, заморивших голодом дочь
Пресс-служба Следственного комитета
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Супружескую пару из Красноярска, у которой из-за плохого питания умерла дочь, признали виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Красноярске бывшие супруги признаны судом виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении без помощи их двухлетней дочери», - сообщили в ведомстве.

Подсудимых приговорили к исправительным работам сроком на 11 месяцев. По версии следствия, сыроеды не давали ребенку мясо, молоко, яйца и другие продукты, а при развитии анемии и других проблем со здоровьем отказались показать дочку врачам.

Ранее в Сочи осудили блогера-сыроеда Максима Лютого , по вине которого умер его ребенок. Мужчина намеренно матери младенца и оставлял его без еды, в результате грудничок умер по дороге в больницу.

Суд Дети Питание Приговоры
12 июля 2024, 12:16
ФСБ задержала зампредов ивановского правительства
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Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Рассматривается (ходатайство - при. ред.) <…> о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш», - сообщили в суде.

ФСБ по делу о взятках задержала двух заместителей губернатора Ивановской области. Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, она возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин - зампред с 2015 года, он руководит комплексом развития инфраструктуры региона.

В УФСБ России по Ивановской области рассказали агентству, что речь идет о статье «Превышение должностных полномочий».

В правительстве региона изданию сообщили , что власти проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами.

«Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», - уточнили власти.

Ранее новосибирского депутата заподозрили в получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Ему грозит до пятнадцати лет колонии, а также штраф. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Уголовное дело Суд Россия Аресты
12 июля 2024, 01:14
За сим-карту 15 миллионов. Мошенники обманули доверчивого нижегородца
Pixabay
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Житель горда Сормова Нижегородской области стал жертвой мошенников, лишившись более 15 миллионов рублей. Историю обмана рассказал телеканал ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мошенник позвонил 52-летнему мужчине, представился сотрудником оператора сотовой связи и обманным путем завладел доступом к личному кабинету владельца сим-карты. После этого нижегородцу позвонил второй мошенник и под видом работника банка заявил, что мошенники пытаются оформить на него кредиты.

В итоге мошенники убедили заявителя взять кредиты в нескольких банках на сумму 7,3 миллиона рублей, занять 1,8 миллиона у знакомых. Неделю доверчивый гражданин переводил на «безопасные» счета заемные и свои собственные 6,6 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 15,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей , сотрудники полиции зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами.

Уголовное дело Банки Рубль Мошенничество Кредиты
11 июля 2024, 23:17
Экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Талалыкина арестовали
РИА «Новости»
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Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместитель руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд постановил удовлетворить <…> в отношении Талалыкина меру пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в суде.

Талалыкина подозревают в крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Ранее Следственный комитет России арестовал активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей. По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи, предлагая ему свое покровительство.

Суд ЖКХ Мошенничество Россия Москва

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