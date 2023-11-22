Мужчину арестовали за прохождение обучения по подготовке теракта в Москве
В Москве отправили на два месяца под стражу мужчину, которого обвинили в прохождении обучения по подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решение 22 ноября по итогам заседания вынес Черемушкинский районный суд.
«Обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 21 января 2024 года», - отметили в инстанции.
По данным предварительного расследования, мужчину обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории Москвы.
По данным Telegram-канала Shot, молодой человек в течение нескольких месяцев детально изучал здание военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова. Своим поведением он привлек внимание полицейских. Мужчину задержали. На допросе 22-летний молодой человек сознался в планах совершить теракт в здании военкомата.