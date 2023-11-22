22 ноября 2023, 21:01

Мужчину арестовали за прохождение обучения по подготовке теракта в Москве

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В Москве отправили на два месяца под стражу мужчину, которого обвинили в прохождении обучения по подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение 22 ноября по итогам заседания вынес Черемушкинский районный суд.

«Обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 21 января 2024 года», - отметили в инстанции.

По данным предварительного расследования, мужчину обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории Москвы.

По данным Telegram-канала Shot, молодой человек в течение нескольких месяцев детально изучал здание военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова. Своим поведением он привлек внимание полицейских. Мужчину задержали. На допросе 22-летний молодой человек сознался в планах совершить теракт в здании военкомата.

Суд Терроризм Москва 2023
22 ноября 2023, 22:30
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра энергетики
РИА «Новости»
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Мещанский суд определили меру пресечения бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, которого обвинили в крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС. Следствие настаивало на аресте экс-чиновника.

«Суд отказал в аресте Петра Нидзельского и отправил обвиняемого под домашний арест на срок до 18 января 2024 года», - указали в сообщении.

Правоохранители задержали 78-летнего бывшего замминистра энергетики России Петра Нидзельского в Москве. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики России в период с 1994 по 2000 год. В октябре МВД России установило факт получения взятки экс-чиновником в размере 227 миллионов рублей. Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщал, что эти деньги предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов.

Суд Коррупция
22 ноября 2023, 21:36
Бывшего замминистра энергетики задержали в Москве
РИА «Новости»
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Экс-замминистра энергетики России Петра Нидзельского задержали в Москве. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), был задержан Нидзельский Петр Васильевич», - уточнили в сообщении.

В ходе допроса бывшему чиновнику выдвинули официальные обвинения.

В октябре МВД России установило факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики РФ. Как сообщал глава МВД Владимир Колокольцев, деньги, которые предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов, передавались через посредников.

Ранее в Астане арестовали бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

МВД РФ Коррупция Аресты
22 ноября 2023, 19:48
Сорок жалоб на арест от участников беспорядков в аэропорту Дагестана отклонили
РИА «Новости»
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Суд отклонил уже 40 жалоб на арест со стороны участников беспорядков в аэропорту Дагестана, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. По ее словам, в общей сложности меру пресечения оспорили 44 человека.

В минувшую пятницу, 17 ноября, Мамаева сообщала о том, что арест обжаловали 27 человек, принимавших участие в беспорядках. По ее словам, на тот момент суд рассмотрел 23 материала и оставил постановление о заключении под стражу в силе.

«В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала <…>. Из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения», - указала собеседница агентства 22 ноября.

Беспорядки в аэропорту Дагестана произошли вечером 29 октября. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу после того, как в воздушную гавань прибыл рейс из Тель-Авива. Прорвавшиеся пытались искать граждан Израиля.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. За нарушения задержали 201 человека, на 155 из них составили административные материалы.

Дагестан Суд
22 ноября 2023, 19:03
Подозреваемого в жестоком убийстве женщины 13 лет назад арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Суд в Москве принял решение заключить под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины в 2010 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, которое привело к смерти пострадавшей, а также в разбое.

После задержания мужчина признал себя виновным в совершении этих преступлений.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником совершил нападение на 25-летнюю незнакомку в ноябре 2010 года около железнодорожных путей на улице Фрязевской. Злоумышленники похитили сумку с имуществом женщины, после чего изнасиловали ее. Впоследствии соучастник преступления нанес пострадавшей несколько ударов палкой по голове, что привело к смерти жертвы.

В отношении соучастника инициировали отдельное уголовное дело, в настоящее время он находится в розыске.

Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве мужчины около развлекательного заведения на востоке столицы.

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