Мужчину арестовали по подозрению в убийстве знакомой на востоке Москвы

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По данным ведомства, З октября подозреваемый пришел в квартиру к приятельнице в дом, расположенный на улице Константина Федина.

В какой-то момент молодые люди поссорились. Во время конфликта мужчина как минимум семь раз ударил кухонным ножом девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Полицейских вызвал арендодатель, который пришел в квартиру и увидел около входной двери кровь. Расследование дела продолжат под контролем прокуратуры.

Ранее в Новой Москве, около СНТ Коммунарка-1, нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску нападавшего. Столичная прокуратура взяла дело на свой контроль.