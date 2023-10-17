Мужчине вынесли приговор за убийство ребенка в Москве в 1989 году

Читайте нас в:

По информации СМИ , в 1989 году обвиняемый узнал о наличии иностранного видеомагнитофона в квартире на 10-й улице Соколиной Горы и решил его украсть. Мужчина отмычкой открыл замок входной двери и проник в жилое помещение. В это время на кухне находился 13-летний мальчик, который, увидев злоумышленника, стал кричать и звать на помощь.

Опасаясь привлечения внимания, обвиняемый не менее пяти раз ударил мальчика металлическим предметом по голове. В результате нападения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался. Мужчина украл видеомагнитофон Panasonic и скрылся с места преступления.

«Приговором Измайловского районного суда Москвы мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в суде.

Ранее стало известно о том, что москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад.