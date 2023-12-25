Мужчине вынесли приговор за изнасилование и убийство двух девушек в 1989 году в Москве

По данным следствия , подростки прибыли в столицу из Таллина вечером 28 марта, чтобы сходить в музей. На следующий день около станции метро «Ботанический сад» к девочкам подошел незнакомый мужчина, который предложил познакомиться с его друзьями, в числе которых был и осужденный.

Поздно вечером 29 марта мужчины предложили девушкам подвезти якобы пьяного друга к его дому на автомобиле. Но вместо этого они увезли жертв в парк «Лосиный остров» и изнасиловали обеих девушек.

После этого, боясь, что пострадавшие обратятся в полицию, мужчины решили скрыть следы своих действий. Они жестоко избили жертв, одну задушили ремнем, а другую - полипропиленовым канатом.

При возобновлении расследования специалисты СК провели дополнительные молекулярно-генетические экспертизы. Эти исследования помогли выявить на предметах одежды жертв два мужских генотипа. Проверка полученных данных по базам привела к выявлению личности подозреваемого, москвича, который не только имел судимости в прошлом, но и жил недалеко от места преступления в 1989 году. В ходе следствия выяснилось, что двое его соучастников умерли в 1999 и 2012 годах.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба столичного СК.

Несколько недель назад мужчине вынесли приговор за убийство ребенка в Москве в 1989 году. Погибший мешал преступнику совершить квартирную кражу.