Мужчина жестоко убил сына и дочь гарпуном из-за змеиной ДНК

В августе 2021 года Мэтью Тейлор Коулман планировал провести отпуск с женой Эбби и двухлетним сыном и десятимесячной дочерью. Однако вместо этого он посадил детей в фургон и уехал.

Выяснилось, что мужчина привез сына и дочь на ферму в Мексике. Там он заколол их гарпуном. Детские останки обнаружил хозяин фермы. Коулмана быстро задержали.

На допросе мужчина признался в одержимости конспирологической теорией QAnon, согласно которой, миром правит международная секта педофилов-кровопийц. Она мешает президенту Дональду Трампу и патриотам США навести порядок в стране.

Американец заявил, что QAnon заставил его поверить, что в его детях есть опасная для человечества змеиная ДНК. Поэтому он расправился с ними. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в Тверской области отец зарезал трех сыновей и маленькую дочь. После расправы над детьми уроженец Таджикистана пытался покончить с жизнью.