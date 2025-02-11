11 февраля 2025, 03:49

Мужчина жестоко убил сына и дочь гарпуном из-за змеиной ДНК

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Житель Калифорнии похитил своих маленьких детей и расправился с ними. Свои действия он объяснил одержимостью теориями заговора, сообщил New York Post.

В августе 2021 года Мэтью Тейлор Коулман планировал провести отпуск с женой Эбби и двухлетним сыном и десятимесячной дочерью. Однако вместо этого он посадил детей в фургон и уехал.

Выяснилось, что мужчина привез сына и дочь на ферму в Мексике. Там он заколол их гарпуном. Детские останки обнаружил хозяин фермы. Коулмана быстро задержали.

На допросе мужчина признался в одержимости конспирологической теорией QAnon, согласно которой, миром правит международная секта педофилов-кровопийц. Она мешает президенту Дональду Трампу и патриотам США навести порядок в стране.

Американец заявил, что QAnon заставил его поверить, что в его детях есть опасная для человечества змеиная ДНК. Поэтому он расправился с ними. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в Тверской области отец зарезал трех сыновей и маленькую дочь. После расправы над детьми уроженец Таджикистана пытался покончить с жизнью.

США Дети Мужчины Калифорния Теории заговора
10 февраля 2025, 23:12
Избивали и насиловали. На Урале двое парней издевались над девочкой на камеру
РИА «Новости»
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В городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Издевательства над ребенком транслировали в соцсетях, сообщило издание 45.ru.

Несовершеннолетнюю девочку истязали в начале февраля.

«Это все у нее (пострадавшей - прим. ред.) дома и происходило. Мама работала в ночную смену, ее дочка позвала на ночевку девочку к себе, а та пришла с двумя парнями и еще одной девушкой», - рассказал собеседник издания.

Компания издевалась над ребенком в течение 10 часов - с 19:00 до 05:00.

Как сообщил другой источник, насилие над девочкой началось из-за желания ее знакомой отомстить. Подростка сначала избивали, а потом изнасиловали. Парни использовали для своих зверств бутылку. Ребенку порезали ухо, щеку и половые органы.

Компания записала около 10 роликов длительностью по минуте каждый. Одно из видео сделали на улице. На этих кадрах было видно, как девочку били, обзывали и плевали на нее.

Все закончилось, когда подросток пришла к соседям, а те вызвали скорую помощь и полицию. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Возбуждены уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера группой лиц, совершенных в отношении несовершеннолетней. При этом неизвестно, привлекут ли к ответственности других молодых людей.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину, которого подозревают в истязании 13-летней дочери.

Уголовное дело Дети Больницы Скорая помощь Молодежь Курганская область Соцсети Видео Изнасилования Полиция Избиения
10 февраля 2025, 20:10
Пострадавшую после операции пациентку клиники «Я здорова» ввели в медикаментозную кому
РИА «Новости»
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Врачи инфекционной больницы Москвы ввели в медикаментозную кому пациентку после перенесенной операции в частной клинике «Я здорова». Об этом 360.ru сообщил муж пострадавшей женщины.

Он уточнил, что супругу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что состояние жены ухудшилось после введения анестезии.

«У нее случился токсический шок, ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, возникает при сепсисе - прим. ред.), отказали печень и почки», - заявил супруг пострадавшей пациентки.

Об экстренной госпитализации в инфекционную больницу нескольких женщин после операций в московской частной клинике «Я здорова» ранее сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что работу клиники приостановили на время эпидемиологического расследования.

В московском управлении Следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело после госпитализации женщин, которым провели оперативное вмешательство в частном медицинском центре.

Уголовное дело Больницы Врачи Женщины Москва
10 февраля 2025, 18:19
Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск
Global Look Press
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Правоохранители объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РБК.

Предпринимателя объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Следствие также ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена, принимавшего участие в проекте по созданию спорткаров марки Spyker.

Сейчас Пессис находится в федеральном и международном розыске. Установлено, что он выехал за пределы России.

Ранее стало известно, что силовики объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Ему предъявили заочное обвинение в финансировании терроризма. Суд заочно арестовал Черняка на два месяца.

Уголовное дело Мошенничество Аресты
10 февраля 2025, 18:15
Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму
РИА «Новости»
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Суд признал жителя Челябинской области виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, размещал в соцсетях материалы с оправданиями терактов и призывами к ним. Ему также нельзя будет выходить в интернет два года после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее ФСБ задержала трех других жителей Челябинской области , двое из которых были сторонниками украинских националистов, а третий - приверженцем идей исламизма. Все они публиковали в интернете посты с призывами совершать теракты в России и убивать представителей органов государственной власти. Против них возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Суд Челябинская область Терроризм ФСБ Приговоры

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