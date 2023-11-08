Мужчина жестоко избил знакомого в Москве

По данным ведомства, 42-летний подозреваемый вступил в конфликт с 36-летним знакомым. После ссоры он пригласил оппонента встретиться возле магазина, где нанес ему множество ударов битой по телу и голове. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств произошедшего и возбуждение уголовного дела.

Ранее вокалиста группы «БумеR» в Москве в четыре руки избили соседки. На Игоря Кулинича напала 45-летняя «гроза подъезда» и ее свекровь, когда он решил ответить на их оскорбления.

Также стало известно о том, что женщина в состоянии алкогольного опьянения избила 14-летнюю девочку в Москве. Пострадавшую доставили в больницу.