02 июля 2024, 02:51

Мужчина заживо похоронил любовницу с телом ее дочери в Подмосковье

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Московский областной суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима за расправу над любовницей и ее семилетней дочерью. Преступление произошло в 2016 году, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что мужчина, находясь в деревне в Телешово Дмитровского городского округа, поссорился со знакомой и выстрелил в нее из травматического пистолета.

По данным прокуратуры, в тот день в одном месте оказались мужчина, его жена, любовница и ее семилетняя дочь. Между женщинами произошла ссора. В какой-то момент обвиняемый выстрелил любовнице в голову, а его жена задушила девочку. Мужчину задержали в 2023 году в ДНР.

Супруги вместе избавились от тел. Они похоронили женщину заживо, смерть «наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей». Сейчас соучастница находится в международном розыске.

Ранее житель Нижегородской области убил свою беременную любовницу и спрятал ее тело в лесополосе.

Убийства Суд Преступления Женщины Мужчины
01 июля 2024, 20:27
Тренера молодежной сборной по борьбе заподозрили в содействии терроризму
РИА «Новости»
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Тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода задержали по подозрению в содействии терроризму. Следствие попросило суд отправить подозреваемого в СИЗО. Это следует из карточки дела на сайте Щербинского районного суда.

Спортивного тренера обвинили в части первой статьи 205.1 Уголовного кодекса: «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность». В случае доказательства вины ему грозит от семи до 15 лет свободы и штраф.

В Федерации спортивной борьбы России РБК подтвердили задержание тренера.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», - заявил собеседник издания.

Алишери Исматзода родился в 1992 году в Душанбе (Таджикистан). Окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта, мастер спорта России по вольной борьбе и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Исматзода работает тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет). В мае этого года один из подопечных тренера - борец Муса Сантиков - выиграл золотую медаль на первенстве Европы.

В июне этого года Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН Александра Смирнова публичные призывы к терроризму.

Уголовное дело Суд Терроризм СИЗО Россия Следственный комитет России
01 июля 2024, 17:40
Глава МВД Дагестана раскрыл план террористов напасть на шиитскую мечеть
РИА «Новости»
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Напавшие на православную церковь и синагогу в Дербенте боевики собирались совершить атаку и на шиитскую мечеть, сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов. Подробности о планах террористов министр раскрыл на встрече главы региона с представителями институтов гражданского общества, сообщило РИА «Новости».

«Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они - это уже проверенный факт - шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети», - подчеркнул Магомедов.

По словам главы ведомства, лишь «некоторые обстоятельства» помешали преступникам сделать это. О чем именно идет речь, Магомедов уточнять не стал.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев , также выступивший на этой встрече, призвал не называть преступников исламскими террористами.

«Некоторые люди говорят, что это „исламские террористы“. Если врач совершит ошибку, мы же не говорим „врачебный терроризм“. Ведь никакая вера к этому не призывает. <…> В Дагестане, особенно в Дербенте, три религии вместе. С первого дня у нас полное понимание, уважение», - указал духовный лидер мусульман региона.

По последним данным, жертвами нападения вооруженных боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня стали 22 человека. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
01 июля 2024, 15:35
Момент похищения итальянского бизнесмена в центре Москвы попал на видео
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Момент похищения итальянского гражданина в центре Москвы попал в объектив уличной видеокамеры. Запись опубликовала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

На кадрах группа мужчин схватила человека во дворе дома по Садовой-Триумфальной улице. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники сковали жертву наручниками, а также надели ему на голову мешок. После этого бизнесмена увезли в Брянск, где продержали более суток.

Следователи выяснили, что незадолго до произошедшего у похищенного возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Силовики благодаря хорошо спланированной работе установили местонахождение предполагаемых похитителей и освободили потерпевшего.

Telegram-канал Mash уточнял , что потерпевшим оказался 56-летний Стефано Гуидотти. Он занимает пост генерального директора российского представительства компании SIAD Rus.

Следственный комитет России Москва
01 июля 2024, 14:51
Житель Тульской области написал «ГУР» на памятнике Жукову в Москве
РИА «Новости»
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Жителя Тульской области, написавшего аббревиатуру Главного управления разведки (ГУР) Украины на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве, задержали. Как сообщил Telegram-канал Baza, совершить подобный поступок его убедили телефонные мошенники.

Мужчине позвонили неизвестные 21 июня и представились сотрудниками Центробанка. Злоумышленники заявили, что мошенники якобы взломали его аккаунт на «Госуслугах» и попытались взять на имя своей жертвы кредиты. Чтобы им помешать, мужчине предложили оформить несколько новых займов и переслать средства на «безопасный» счет.

Он так и сделал, обойдя за три дня три банка. Мужчина собрал все деньги и перевел на указанный счет в общей сложности 881 тысячу рублей.

После транша «сотрудники» ЦБ попросили его отправиться в Москву и ждать дальнейших указаний. Мужчине даже обещали оплатить билет.

В столице его ждало задание - перед отправкой в Центробанк приобрести баллончик с краской и написать на памятнике маршалу кодовое слово, которое якобы поможет поймать мошенников. Во время выполнения задачи жителя Тульской области задержали.

При этом телефонные аферисты пытались обмануть его жену, однако на женщине уже были разные кредиты.

Памятники Москва

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