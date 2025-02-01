Мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле

Вечером 31 января в полицию Дзержинского района поступила информация о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место выехал наряд, капитан полиции Тутынин также прибыл туда, чтобы помочь коллегам.

Нарушитель находился в своей квартире и игнорировал просьбы открыть дверь. Когда полицейские пытались войти в квартиру, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции. Ответным огнем напарника преступника ликвидировали.

Тутынин впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В ведомстве отметили, что капитану было 34 года, он пришел на службу в 2012 году. У него осталось двое маленьких детей. Руководство МВД выразило соболезнования семье погибшего полицейского.

Ранее в Краснодарском крае мужчина расправился с полицейским и его женой. Затем убийца поджог квартиру с их телами и скрылся.