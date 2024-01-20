Мужчина задушил друга шнуром от зарядки в Подмосковье

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По предварительной версии, 19 января подозреваемый у себя дома задушил своего знакомого шнуром от зарядного устройства из-за личной неприязни. После убийства мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

«Криминалисты провели осмотр и назначили медицинскую, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизы», - указали в ведомстве.

В Челябинской области молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру.

На теле школьницы нашли следы удушения. По версии следствия, 19-летний парень задушил родственницу, а затем добил найденным в заброшенном доме гвоздем.