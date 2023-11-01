Мужчина забрал оружие из пункта выдачи в Лупполово и отказался платить

Мужчина оформил заказ в пункт выдачи в деревне Лупполово. За 44 тысячи рублей ему прислали пистолет Glock, кобуру для скрытого ношения и три ножа. Оплата не прошла, так как на карте не хватало денег.

Клиент отказался платить с другого счета или наличными и просто ушел, заявив, что деньги придут. Работница пункта не решилась останавливать человека с оружием и отпустила, а потом обратилась в полицию.

В Санкт-Петербурге подростки играли с ракетницей. В какой-то момент она выстрелила в лицо одному из них и повредила глаза.

Родственники пострадавшего сказали, что мальчики купили пиротехнику на маркетплейсе.