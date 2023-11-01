Мужчина забрал оружие из пункта выдачи в Лупполово и отказался платить
Сотрудница пункта выдачи заказов из Всеволожского района Ленинградской области пожаловалась в полицию на клиента, который получил посылку и ушел, отказавшись платить. Он забрал пистолет, кобуру и ножи, сообщил сайт 78.ru.
Мужчина оформил заказ в пункт выдачи в деревне Лупполово. За 44 тысячи рублей ему прислали пистолет Glock, кобуру для скрытого ношения и три ножа. Оплата не прошла, так как на карте не хватало денег.
Клиент отказался платить с другого счета или наличными и просто ушел, заявив, что деньги придут. Работница пункта не решилась останавливать человека с оружием и отпустила, а потом обратилась в полицию.
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