Мужчина в Серпухове облил бензином свою бывшую подругу и поджег ее

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ЧП произошло рано утром 23 сентября. Мужчина узнал, что его бывшая подруга не ночует дома и решил наказать ее. Он подкараулил девушку у подъезда, и когда она подходила к дому, облил ее бензином, поджег и покинул место расправы. Зажигалку и канистру с бензином бросил рядом с горящей женщиной.

Потушить женщину помогли очевидцы. Они вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Мужчину объявили в розыск, его имя известно следствию. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В Ставропольском крае суд приговорил к семи годам строгого режима 18-летнего ростовчанина. Юноша жестоко забил утюгом товарища, в кровати которого он проснулся после вечеринки.