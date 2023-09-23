Мужчина в Серпухове облил бензином свою бывшую подругу и поджег ее
В Серпухове 49-летний мужчина подкараулил у подъезда свою бывшую подругу, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza.
ЧП произошло рано утром 23 сентября. Мужчина узнал, что его бывшая подруга не ночует дома и решил наказать ее. Он подкараулил девушку у подъезда, и когда она подходила к дому, облил ее бензином, поджег и покинул место расправы. Зажигалку и канистру с бензином бросил рядом с горящей женщиной.
Потушить женщину помогли очевидцы. Они вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Мужчину объявили в розыск, его имя известно следствию. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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