Мужчина в Петербурге 100 раз ударил гостей ножом во время застолья

Пьяная посиделка прошла 30 декабря в квартире предполагаемого преступника на проспекте Ветеранов. За столом произошел конфликт, и хозяин набросился на гостей с ножом. Он нанес женщине и мужчине около 100 ранений головы, шеи и туловища. Они скончались на месте.

Следственный отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он полностью признал свою вину.

Еще одно убийство произошло в хостеле на Коломенской улице, сообщил Ura.ru. Пьяный мужчина избил и зарезал женщину, а потом скрылся с места преступления.