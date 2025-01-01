01 января 2025, 03:11

Мужчина в Петербурге 100 раз ударил гостей ножом во время застолья

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В Петербурге мужчина во время застолья убил двух человек. Он сознался, что нанес гостям около 100 ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Пьяная посиделка прошла 30 декабря в квартире предполагаемого преступника на проспекте Ветеранов. За столом произошел конфликт, и хозяин набросился на гостей с ножом. Он нанес женщине и мужчине около 100 ранений головы, шеи и туловища. Они скончались на месте.

Следственный отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он полностью признал свою вину.

Еще одно убийство произошло в хостеле на Коломенской улице, сообщил Ura.ru. Пьяный мужчина избил и зарезал женщину, а потом скрылся с места преступления.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
01 января 2025, 02:41
Десятки тел нашли в тайных захоронениях в Мексике
РИА «Новости»
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Около 25 тайных захоронений, в которых находились более 30 тел, обнаружили в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщил изданию Cbsnews генеральный прокурор штата Хорхе Луис Льявен Абарка.

Всего сотрудники прокуратуры нашли 29 мужских и два женских трупа. Правоохранители принимают все необходимые действия для того, чтобы найти тела людей, заявленных в качестве пропавших без вести.

По данным издания, штат Чьяпас, который расположен на границе Мексики с Гватемалой, считается наиболее пострадавшим от насилия картелей. Конкурирующие банды ведут борьбу за территорию.

Ранее в штате Халиско обнаружили 45 мешков с частями человеческих тел в ущелье Мирадор-дель-Боске. Экспертиза показала, что останки принадлежали мужчинам и женщинам. Также пять обезглавленных тел нашли на трассе Лагос-де-Морено - Сан-Луис Потоси.

Мексика Женщины Мужчины
01 января 2025, 02:05
Полиция установила имя пассажирки, которую заживо сжег мигрант в Нью-Йорке
РИА «Новости»
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Полиция Нью-Йорка установила личность женщины, которую заживо сожгли в метро. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам из города Томс-Ривер в штате Нью-Джерси, сообщил телеканал ABC.

Трагический случай произошел 22 декабря. Выяснилось, что 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета подошел к женщине, которая спала в метро. Мужчина поднес к ней зажигалку и поджег одежду. Потом он просто стоял и наблюдал, как его жертва сгорала заживо.

Патрульные полицейские обнаружили труп женщины по запаху дыма и потушили пламя. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей. Спустя несколько часов правоохранители задержали поджигателя , ему предъявили обвинение в убийстве и в поджоге.

Ранее в США застрелили четырехлетнего мальчика, который находился в автомобиле на парковке, сообщал RT.

Установлено, что в момент выстрела в машине сидели несколько детей, взрослых с ними не было. Позже у матери погибшего нашли пистолет.

Убийства Поджоги Мигранты Нью-Йорк Женщины Метро Полиция
31 декабря 2024, 16:09
Россиянин избил врача за гинекологический осмотр его жены
РИА «Новости»
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Житель Приамурья избил гинеколога, приревновав к нему жену, которая накануне проходила у медика осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Амурской области.

Ревнивец ворвался в поликлинику города Сковородино 27 декабря. Он заявил, что врач «обесчестил» его супругу, после чего дважды ударил гинеколога кулаком в лицо.

Глава муниципального округа Алексей Прохоров рассказал «Российской газете» , что пострадавшему доктору 60 лет, 40 из которых он работает в сфере здравоохранения.

«Медику нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести. Он сейчас находится на лечении в районной больнице», - добавил Прохоров.

В деталях случившегося теперь будут разбираться следователи.

Ранее в Санкт-Петербурге развернулась стрельба из-за беляша. Вооруженный травматическим пистолетом мужчина потребовал у пенсионера поделиться с ним выпечкой. Услышав отказ, он напал на прохожего.

Врачи Избиения
31 декабря 2024, 09:45
Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек
РИА «Новости»
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До 19 человек увеличилось число подозреваемых по уголовному делу о торговле детьми, возбужденному в отношении многодетной москвички Юлии Логиновой. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медсестру московской больницы и двух безработных женщин. В отношении еще одной подозреваемой суд избрал меру в виде запрета определенных действий.

Следствие устанавливает причастность новых фигурантов дела о торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлили до 4 апреля 2025 года.

Заседание по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении менее половины подозреваемых по делу пройдет в Преображенском суде 13 января 2025 года.

Расследование дела началось еще в декабре 2023 года, когда правоохранители раскрыли преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

Следствие считает, что под видом сотрудников благотворительных фондов злоумышленники находили в Сети беременных в сложном положении и предлагали свою помощь в получении справки на аборт, а затем убеждали оставить ребенка.

Уголовное дело Суд Дети МВД РФ Москва

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