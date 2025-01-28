Мужчина в Ленобласти жестоко избил собаку после ссоры с ее хозяйкой

Хозяйка животного обратилась к полицейским 26 января. Женщина рассказала, что ее сожитель и его знакомая во время конфликта с ней набросились на собаку и избили ее.

Полицейские проверили информацию и все подтвердилось. В итоге возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемых уже доставили в полицейский отдел.

Ранее похожая история случилась в Тобольске. Местный житель напал на овчарку в подъезде. Издевательства над животным попали на видео. На кадрах видно, как мужчина бил собаку руками и ногами. Сама овчарка не проявляла агрессии и терпела побои. Ролик стал поводом для обращения в правоохранительные органы.