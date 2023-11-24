24 ноября 2023, 11:57

Мужчина украл телефон у женщины на северо-востоке Москвы

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Ранее судимый мужчина ночью напал на женщину на улице Ярославская в Москве и украл у нее смартфон. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 42-летний злоумышленник заметил у прохожей в руках мобильный телефон. Он проследовал за ней до безлюдного места на улице Ярославская, а затем напал и нанес несколько ударов. После этого украл у женщины телефон стоимостью семь тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение в грабеже и заключили его под стражу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на косметолога в ее собственной квартире. Агрессором оказался неоднократно судимый 31-летний приезжий мужчина. Он попал в жилище 23-летней девушки, прикинувшись клиентом.

Преступления Кражи Москва 2023
24 ноября 2023, 21:12
Названо число убитых родителями в России детей за 2022 год
Unsplash
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От рук родителей в 2022 году погибли 80 детей в России. Такую статистику озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее процитировало РИА «Новости».

«За 2023 год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. <…> В 2022 году родители совершили 80 убийств детей. Это очень жуткая цифра», - сказала она.

По словам омбудсмена, важным шагом для профилактики преступлений в стране стало принятие стратегии комплексной безопасности детей. Львова-Белова выразила надежду, что е реализация «позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере».

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране в мае текущего года. Согласно указу, документ будет действовать до 2030 года.

Тела троих детей ранее нашли в частном доме в городе Великие Луки. Следователи подозревают в убийстве их мать - 34-летнюю местную жительницу.

Убийства Дети Россия
24 ноября 2023, 20:13
СК выяснил обстоятельства гибели 12-летнего школьника из Ачинска
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Сотрудники Следственного комитета продолжают расследовать дело об убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске Красноярского края. Ребенка зарубили топором и ножом, а тело выбросили в реку. Главным подозреваемым в деле стал одноклассник жертвы, сообщило РИА «Новости».

У жителей города возникли подозрения, что в одиночку ребенок мог совершить такое жестокое убийство. О пропаже мальчика полиции сообщила его мать. По ее словам, 17 ноября сын ушел в школу и перестал выходить на связь.

Его труп нашли на следующий день в реке Мазулька. В ходе следствия установили, что ребенка ударили по голове топором и нанесли несколько ножевых ранений.

Кровавый след привел правоохранителей к дому, где жил одноклассник погибшего. Там же обнаружили кровь школьника и его рюкзак. Следствие предположило, что дети поссорились между собой и один из них убил другого.

После преступления школьник отвез тело жертвы к реке, а потом пошел на уроки в школу. Его родителей в этот момент дома не было. Подросток сознался в убийстве одноклассника , сейчас он находится в социальном учреждении.

Мать погибшего заявила «360», что подозреваемый всегда был приветливым и общительным, поэтому не мог совершить такое зверское преступление.

Убийства Дети Следственный комитет России Красноярский край
24 ноября 2023, 17:25
Сжегший паспорт певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел
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Сразу три уголовных дела возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, дела против музыканта возбудили следователи главка СК России по Самарской области. Два дела завели по статье о реабилитации нацизма и одно - по статье об оскорблении чувств верующих, указала Мизулина.

«Доброй дороги из Питера в Самару», - написала глава Лиги безопасного интернета.

Шарлот на время уезжал за границу и сжег российский паспорт, находясь за рубежом. На прошлой неделе артист обратился к поклонникам из Армении и попросил денег на билет в Россию.

Когда музыкант прилетел в аэропорт Пулково, его задержали. После этого певец извинился за сожжение российского паспорта и объяснил свой поступок «осечкой в понимании происходящего». Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка

Музыка Екатерина Мизулина
24 ноября 2023, 17:05
Суд арестовал топ-менеджера РЖД по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подробности дела в суде не раскрыли. Защита уже обжаловала постановление, которое вынесли еще в начале ноября. Фигурант будет находится в СИЗО до 7 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Белянкина задержали 31 октября и на следующий день ему предъявили обвинение. На заседании он попросил назначить ему домашний арест.

Ранее топ-менеджеров «Балтики» задержали по подозрению в мошенничестве в пользу Carlsberg. В офисах компании и у ее руководства провели около 15 обысков.

РЖД Суд Москва 2023

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