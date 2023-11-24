Мужчина украл телефон у женщины на северо-востоке Москвы

По данным ведомства, 42-летний злоумышленник заметил у прохожей в руках мобильный телефон. Он проследовал за ней до безлюдного места на улице Ярославская, а затем напал и нанес несколько ударов. После этого украл у женщины телефон стоимостью семь тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение в грабеже и заключили его под стражу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на косметолога в ее собственной квартире. Агрессором оказался неоднократно судимый 31-летний приезжий мужчина. Он попал в жилище 23-летней девушки, прикинувшись клиентом.