Мужчина украл из иномарки в Москве миллион рублей
На улице Сергея Макеева в Москве мужчина вскрыл кодовый замок дорогой иномарки и похитил из нее один миллион рублей. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль возбуждение уголовного дела против злоумышленника, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранительных органов, мужчина открыл машину с помощью специального технического устройства, сел на пассажирское сидение и обыскал ее. В бардачке и подлокотнике он нашел один миллион рублей и скрылся с места преступления.
Против злоумышленника планируют возбудить дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В пятницу, 10 ноября, полицейские задержали ранее судимую женщину по подозрению в кражах со взломом из магазинов на Большой Якиманке в Москве.