Мужчина украл из иномарки в Москве миллион рублей

Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» объявили в розыск

Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», через который призывали к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, Абакара Абакарова объявили в розыск. Его данные появились в базе розыска МВД России.

В карточке Абакарова ведомство указало, что он родился в Махачкале в январе 1976 года. Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса, но какая именно, в МВД не уточнили. Информацию об особых приметах мужчина правоохранители также не опубликовали.

В начале ноября источник «Известий» раскрыл личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан». По данным издания, Абакаров живет в Стамбуле и работает на Запад в рамках информационной борьбы.

Мужчина зарегистрировал «Утро Дагестан» на украинский номер в марте 2022 года. Ресурс образовал сетку из 17 Telegram-каналов с аудиторией от 20 до 500 тысяч человек.

После беспорядков в Махачкале создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что администрация мессенджера заблокирует «Утро Дагестан». Предприниматель обвинил канал в призывах к насилию и в нарушении правил всего цивилизованного мира.