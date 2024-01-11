Мужчина украл дорогой смартфон в баре в центре Москвы

По версии следствия, 19-летний парень находясь в баре, обратил внимание на оставленный без присмотра смартфон и незаметно забрал его. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

Сотрудники правопорядка конфисковали у задержанного украденное устройство, которое впоследствии вернут законной владелице. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна попытка совершить ограбление в Москве завершилась поножовщиной : мужчина напал на охранника супермаркета, помешавшего ему вынести пакет с продуктами.