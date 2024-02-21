Мужчина убил знакомого ножом на северо-востоке Москвы

Убийство произошло в результате ссоры. По данным следствия, мужчина нанес удар кухонным ножом в шею своему 37-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование находится на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения для фигуранта.

Накануне суд в Москве продлил арест актера из сериала «Слово пацана» Базанова до 20 мая. Его обвинили в убийстве 13-летней давности и ограблении прохожего. Следствие также считает, что актер в составе преступной группировки отобрал у жертвы 900 тысяч долларов.