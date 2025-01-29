Мужчина убил жену и сварил ее тело в скороварке, но его не арестовали

Житель города Хайдарабад Гурумурти сообщил полиции Рачаконды, что убил свою 35-летнюю жену Венкату Мадхави.

По его словам, он ударил женщину об стену, что привело к мгновенной смерти. Затем кухонными ножами разрезал ее тело на части, сварил их в скороварке, измельчил ступкой кости и выбросил все это в разных местах, в том числе в озеро.

Полиция возбудила дело о пропаже человека с 16 января.

Правоохранители нашли в доме бывшего военного скороварку, водонагреватель и ножи. Сейчас полиция собирает доказательства. Криминалистические бригады и кинологический отряд искали останки женщины вокруг озера, но пока безуспешно.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что это было преднамеренное преступление. Похоже, что это результат ссоры по незначительному поводу», - заявил комиссар полиции Судхир Бабу.

Хотя Гурумурти и признался в убийстве, его не арестовали из-за отсутствия доказательств. Расследование продолжается. В полиции отметили, что это не похоже на преднамеренное преступление, скорее, на результат «мелкой ссоры».

Прошлым летом медики в Индии устроили забастовку из-за убийства врача-стажера в Калькутте.