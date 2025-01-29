29 января 2025, 04:32

Мужчина убил жену и сварил ее тело в скороварке, но его не арестовали

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В Индии мужчина сознался, что убил жену и приготовил ее части тела на сковороде, но полицейские его даже не арестовали. Об этом сообщило издание Indian Express.

Житель города Хайдарабад Гурумурти сообщил полиции Рачаконды, что убил свою 35-летнюю жену Венкату Мадхави.

По его словам, он ударил женщину об стену, что привело к мгновенной смерти. Затем кухонными ножами разрезал ее тело на части, сварил их в скороварке, измельчил ступкой кости и выбросил все это в разных местах, в том числе в озеро.

Полиция возбудила дело о пропаже человека с 16 января.

Правоохранители нашли в доме бывшего военного скороварку, водонагреватель и ножи. Сейчас полиция собирает доказательства. Криминалистические бригады и кинологический отряд искали останки женщины вокруг озера, но пока безуспешно.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что это было преднамеренное преступление. Похоже, что это результат ссоры по незначительному поводу», - заявил комиссар полиции Судхир Бабу.

Хотя Гурумурти и признался в убийстве, его не арестовали из-за отсутствия доказательств. Расследование продолжается. В полиции отметили, что это не похоже на преднамеренное преступление, скорее, на результат «мелкой ссоры».

Прошлым летом медики в Индии устроили забастовку из-за убийства врача-стажера в Калькутте.

Убийства Индия Женщины Брак Полиция
28 января 2025, 21:55
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Карачаево-Черкесии в годы войны
РИА «Новости»
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Верховый суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Суд удовлетворил подготовленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза», - отметили в ведомстве.

Суд установил, что во время оккупации фашисты пытали и массового уничтожали мирное население и военнопленных. В результате число погибших людей превысило 7,5 тысячи. Размер причиненного оккупантами материального ущерба составил более 13 миллиардов рублей.

Иск о геноциде советского народа в годы ВОВ начали рассматривать в Карачаево-Черкесии с 14 января. С заявлением в суд обратился главный обвинитель республики Олег Жариков.

Суд Прокуратура РФ СССР Преступления ВОВ Игорь Краснов Великая Отечественная война
28 января 2025, 21:39
«Даже пива не видел, чтобы он пил». Сосед рассказал о подозреваемом педофиле из Орехово-Зуева
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В Орехово-Зуеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании малолетних девочек. Его сосед заявил 360.ru, что не верит в виновность мужчины.

Полиция уже вызвала его и другого жильца дома в качестве понятых, провела обыск в квартире подозреваемого, но ничего не нашла. Собеседник 360.ru не поверил, что его сосед мог изнасиловать несовершеннолетних. Он описал мужчину как трезвенника и неагрессивного человека.

«Сколько его знаю, он выпивать-то никогда не видел, чтобы выпивал. <…> Никогда не ругается, не кричит, ничего. <…> Ну, может быть, здесь с девчонками в подъезде сидел, ну там, хи-хи, ха-ха, играл в игрушки. Даже пива не видел, чтобы он пил», - сказал мужчина.

Подозреваемого мужчина видел регулярно - он работал на приемке металлолома, убирал снег у продуктового магазина, однажды разбирал гараж. Сначала в дом переехали жена и трое детей задержанного, через полгода объявился он сам. Во время обыска супруга, по словам соседа, вела себя абсолютно спокойно.

«Единственное, говорила принести из комнаты, где дети спят, свитер, еще что-то, шампунь. Его в полицию забрали. Она его собрала, она спокойная была», - рассказал он.

Следком объявил о задержании 34-летнего уроженца Брянской области, который, по версии следствия, изнасиловал двух малолетних. Источник 360.ru сообщил, что мужчина имел несколько судимостей за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержания Преступления Педофилы Изнасилования Аресты Орехово-Зуево
28 января 2025, 13:39
Мужчина в Ленобласти жестоко избил собаку после ссоры с ее хозяйкой
РИА «Новости»
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В Колпино мужчина жестоко избил собаку своей сожительницы после конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Хозяйка животного обратилась к полицейским 26 января. Женщина рассказала, что ее сожитель и его знакомая во время конфликта с ней набросились на собаку и избили ее.

Полицейские проверили информацию и все подтвердилось. В итоге возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемых уже доставили в полицейский отдел.

Ранее похожая история случилась в Тобольске. Местный житель напал на овчарку в подъезде. Издевательства над животным попали на видео. На кадрах видно, как мужчина бил собаку руками и ногами. Сама овчарка не проявляла агрессии и терпела побои. Ролик стал поводом для обращения в правоохранительные органы.

Уголовное дело Ленинградская область Собаки Россия Животные Мужчины
28 января 2025, 13:07
Пойманный в Орехово-Зуеве предполагаемый педофил был неоднократно судим
РИА «Новости»
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От рук подозреваемого в педофилии Андрея П., задержанного в Орехово-Зуеве, пострадали две девочки. Ранее мужчина уже неоднократно судим, сообщил 360.ru источник.

По его информации, мужчина 1990 года рождения прописан в Брянске, но проживал в Орехово-Зуеве. Он не женат, детей у него нет.

Следственный комитет ранее подтвердил его задержание. По данным ведомства, в январе задержанный изнасиловал двух девочек в заброшенном здании. Следователи дали номера, по которым следует звонить, если кому-то известно о других преступлениях, которые совершил этот мужчина.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летнего детского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки. По версии следствия, он склонил школьницу к сексу летом в спортивном лагере.

Задержания Преступления Мужчины Изнасилования Орехово-Зуево

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