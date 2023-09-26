Мужчина убил всю свою семью и сдался полиции в Томской области

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«В дежурную часть полиции позвонил 53-летний житель поселка Дзержинского и сообщил о том, что он совершил убийство троих своих родственников. При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями», - сообщили в Следственном комитете.

В доме полицейские обнаружили орудие убийства. Подозреваемый сразу признал свою вину. Мужчину задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В воскресенье, 24 сентября, житель Омска застрелил двух сыновей трех и пяти лет , а также 27-летнего брата жены. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

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