Мужчина транслировал ограбление АЗС в Чехове в прямом эфире

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Вечером преступник проник в помещение АЗС на Товарной улице через запасной выход. Затем злоумышленник зашел за прилавок и бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала.

«Угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся», - сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По подозрению в разбойном нападении задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, который раньше работал на ограбленной заправке. Полицейские схватили его на Вокзальной улице.

У мужчины изъяли пневматический пистолет, похищенные деньги, балаклаву, наушники и мобильный телефон, который подозреваемый прикрепил к туловищу скотчем. С устройства вели трансляцию ограбления в одном из мессенджеров.

По словам задержанного, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб. Они сообщили, что на мужчину якобы оформили крупный кредит. Злоумышленники дали задание совершить разбойное нападение на заправку, транслируя происходящее, чтобы «списать задолженность».

После ограбления АЗС следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее злоумышленники заставили жительницу Кирова поджечь здание местного правительства. Мошенники пообещали, что за это преступление вернут девушке похищенные четыре миллиона рублей.