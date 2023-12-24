24 декабря 2023, 00:14

Мужчина с ножом напал на ребенка на детской площадке в Бурятии

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Мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку, игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

О состоянии пострадавшей девочки не сообщается. Мотивы нападавшего пока тоже неизвестны.

В конце ноября стало известно количество детей, убитых родителями в 2022 году. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в 2022 году родители совершили 80 убийств родных детей. В 2023 году против несовершеннолетних было совершено более 100 тысяч преступлений.

В декабре житель Тулы признал свою вину в убийстве годовалого сына. Мать оставила мальчика со своими родителями и сожителем. Бабушка и дедушка также ушли на работу и отдали ребенка отцу. Тот нанес младенцу ножевые ранения и сбежал. Его задержали в двух километрах от дома.

Убийства Дети Бурятия
23 декабря 2023, 20:28
Уголовное дело возбудили после обрушения горки с детьми в Хакасии
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В Хакасии возбудили уголовное дело после обрушения горки, на которой несколько детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону и Красноярскому краю.

Производство начали по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда.

По версии следствия, 23 декабря 2023 года более 10 детей играли на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан Усть-Абаканского района. Во время катания обрушилась посадочная платформа, несколько несовершеннолетних упали с трехметровой высоты. Две девочки сломали ноги, еще у одной ушибы, мальчик получил травму позвоночника.

Следователи установили, что дети играли на горке, хотя она не прошла сертификацию и не имела запрещающих ограждений.

Мать одно из детей рассказала «360» , что конструкция аттракциона была ненадежной.

Уголовное дело Дети Обрушения Красноярский край
23 декабря 2023, 19:29
Неизвестный открыл стрельбу у ресторана в Видном и ранил трех человек
РИА «Новости»
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Конфликт между двумя компаниями мужчин около ресторана в Видном Ленинского городского округа перерос в стрельбу. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, один из участников перепалки достал пистолет, ранил трех человек и скрылся с места преступления.

Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место врачи. Несмотря на усилия медиков, один из получивших ранения скончался.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в ведомстве изучают все обстоятельства происшествия. На месте стрельбы работают криминалисты. Также они начали допросы всех выживших участников конфликта.

Поисками устроившего стрельбу в Видном занимаются сотрудники полиции.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления объявили в розыск. В ведомстве уточнили что конфликт между мужчинами произошел около одного из домов на улице Героя России Тинькова.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», - подчеркнули в пресс-службе.

Убийства Стрельба МВД РФ СК РФ Рестораны Видное
23 декабря 2023, 18:57
Ранее осужденного за убийство участника СВО отправили под стражу в Петербурге
РИА «Новости»
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Суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу участнику спецоперации в составе частной военной компании. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК России.

«Следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали 67-летнего Александра Тютина. Суд удовлетворил меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Фигурант проходит по статье «Организация приготовления к убийству по найму». По версии следствия, в декабре 2023 года он искал исполнителя для убийства мужчины, который проживает в Турции, за денежное вознаграждение.

Однако Тютину не удалось довести замысел до конца, поскольку «киллер» сообщил о подготовке преступления в правоохранительные органы.

В январе 2021 года подсудимого приговорили к 23-летнему сроку за организацию убийства бывшего партнера по бизнесу, его жены и двух детей. Также в 2018 году он готовил убийство сестры бывшей супруги, но не успел довести его до конца. С июля 2022 года по январь 2023-го Тютин принимал участие в СВО в составе ЧВК.

Санкт-Петербург Убийства Суд Следственный комитет России
23 декабря 2023, 18:27
Замглавы «Росзаповедцентра» в Сочи задержали по делу о взятке
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Заместителя директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» задержали в Сочи. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый за взятку в размере 23 миллионов рублей обещал помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне. В региональном главке СК уточнили, что 20 декабря в одном из кафе Сочи ему передали миллион рублей.

Вскоре силовики задержали чиновника. На основе материалов, полученных от ФСБ и МВД по Краснодарскому краю, возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.

В Москве возбудили уголовное дело о взятках в отношении двух сотрудников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. В Московской области задержали 11 человек по делу о коррупции , некоторые из них работали консультантами при региональных министерствах.

Сочи Следственный комитет России

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