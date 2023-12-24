Мужчина с ножом напал на ребенка на детской площадке в Бурятии
Мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку, игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканала, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
О состоянии пострадавшей девочки не сообщается. Мотивы нападавшего пока тоже неизвестны.
В конце ноября стало известно количество детей, убитых родителями в 2022 году. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в 2022 году родители совершили 80 убийств родных детей. В 2023 году против несовершеннолетних было совершено более 100 тысяч преступлений.
В декабре житель Тулы признал свою вину в убийстве годовалого сына. Мать оставила мальчика со своими родителями и сожителем. Бабушка и дедушка также ушли на работу и отдали ребенка отцу. Тот нанес младенцу ножевые ранения и сбежал. Его задержали в двух километрах от дома.