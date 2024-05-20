Мужчина с ножом набросился на девушку в Москве

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Девушку ранили в шею 20 мая на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе.

Полицейские прибыли на место происшествия, скорая помощь отвезла потерпевшую 2002 года рождения в больницу. Она рассказала, что неизвестный ударил ее ножом и убежал в сторону Уральской улицы.

Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Московская прокуратура в Telegram-канале добавила, что ведомство взяло под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

В Китае женщина с ножом напала на школу, погибли два человека и еще 10 получили ранения.