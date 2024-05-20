20 мая 2024, 16:09

Мужчина с ножом набросился на девушку в Москве

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Мужчина в московском районе Северное Измайлово ударил ножом девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Девушку ранили в шею 20 мая на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе.

Полицейские прибыли на место происшествия, скорая помощь отвезла потерпевшую 2002 года рождения в больницу. Она рассказала, что неизвестный ударил ее ножом и убежал в сторону Уральской улицы.

Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Московская прокуратура в Telegram-канале добавила, что ведомство взяло под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

В Китае женщина с ножом напала на школу, погибли два человека и еще 10 получили ранения.

Прокуратура РФ МВД РФ Мужчины Москва
20 мая 2024, 15:14
Суд в Москве рассмотрел апелляцию Аяза Шабутдинова на арест
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Обвиняемый в мошенничестве бизнес-коуч, блогер Аяз Шабутдинов останется в изоляторе. Мосгорсуд отклонил его жалобу на постановление Таганского суда о продлении ареста до 16 июня.

Заседание прошло 20 мая, сообщили «Известия». Таганский суд продлил арест до 16 июня, и блогер попытался оспорить это решение. Однако Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - заявил судья.

Шабутдинова обвинили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Количество пострадавших от действий «Like Центра» к майскому заседанию увеличилось до 75 человек. В апреле Шабутдинова обвиняли в 73 эпизодах мошенничества.

Его задержали в ноябре 2023 года. Одна из потерпевших рассказала 360.ru, что несколько лет судилась с блогером.

Мосгорсуд Уголовное дело Суд Мошенничество Блогеры Аресты
20 мая 2024, 13:21
«Мне жаль, что так произошло». Трепова ответила на вопрос о раскаянии в убийстве Татарского
РИА «Новости»
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Осужденная на 27 лет колонии по делу о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова назвала несправедливым свой приговор. Так она ответила на вопрос 360.ru о причинах подачи апелляции.

Жалобу на пересмотр приговора рассмотрит апелляционный военный суд во Власихе.

«Мне жаль, что так произошло. Я считаю приговор несправедливым», - заявила Трепова по видеосвязи, отвечая на вопросы 360.ru.

Суд по итогам рассмотрения примет решение или о смягчении приговора, как того требует защита, или увеличит срок до 28 лет, на чем настояла прокуратура.

Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов. Суд отправил девушку на 27 лет в колонию и оштрафовал на 600 тысяч рублей.

Теракт, при котором погиб Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным следствия, за организацией преступления стояли украинские спецслужбы.

Суд Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
20 мая 2024, 10:50
Фигурантов дела о «Крокусе» оставили в одиночных камерах
РИА «Новости»
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По завершении карантина фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не стали переводить в обычные камеры, а оставили в одиночных. Правоохранители опасались, что другие арестанты устроят самосуд, сообщил Telegram-канал Mash.

На время следствия Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами и других подозреваемых отправили в СИЗО «Лефортово». По информации канала, сначала их содержали в одиночных камерах из-за карантина, но затем планировали перевести в обычные, двух-четырехместные - подселить к фигурантам других уголовных дел. Но этого не произошло.

Источники канала заявили, что такое решение связано с опасениями правоохранителей о возможном самосуде. Они оставили заключенных под стражей в одиночных камерах, чтобы другие арестанты не напали на них.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, погибли более 140 человек. Под стражу взяли 12 подозреваемых.

Уголовное дело Терроризм Тюрьмы СИЗО Аресты Теракт в «Крокусе»
20 мая 2024, 09:50
Силовики задержали жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы
РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Биробиджана, который по указанию украинских спецслужб планировал в городе теракт в День Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Еврейской автономной области.

Подозреваемый через мессенджер контактировал с украинскими спецслужбами. По указанию кураторов мужчина собирался устроить теракт 9 мая. По данным ведомства, он планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в жилом доме в Биробиджане.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта», - уточнили в ведомстве.

Задержанный является противником общего политического курса страны и проведения спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемого заключили под стражу.

Силовики предотвратили еще один теракт в середине мая. Два украинских агента планировали устроить взрыв на железной дороге в Крыму.

Мессенджеры День Победы 9 мая Уголовное дело Мужчины

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