Мужчина с ножом набросился на девушку в Москве
Мужчина в московском районе Северное Измайлово ударил ножом девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Девушку ранили в шею 20 мая на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе.
Полицейские прибыли на место происшествия, скорая помощь отвезла потерпевшую 2002 года рождения в больницу. Она рассказала, что неизвестный ударил ее ножом и убежал в сторону Уральской улицы.
Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств.
Московская прокуратура в Telegram-канале добавила, что ведомство взяло под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.
В Китае женщина с ножом напала на школу, погибли два человека и еще 10 получили ранения.