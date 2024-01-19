Мужчина с ножами набросился на двух человек в московском метро

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По информации ведомства, 22-летний молодой человек ехал от станции метро «Лубянка» до «Кропоткинской». Неожиданно в вагоне состава развязался конфликт между ним еще двумя пассажирами. Мужчина достал ножи и нанес обидчикам несколько ударов.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места преступления, однако силовики установили его личности и быстро задержали. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

«Действие фигуранта квалифицированы по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

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