Мужчина разбил створку турникета на станции метро в Москве

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По информации ведомства, злоумышленник попытался проникнуть в метрополитен бесплатно, за другим пассажиром, но не успел. Тогда он раздвинул створки, прошел на станцию, а после повернулся и разбил одну из них.

Подозреваемого задержали, вину он признал. Также выяснилось, что мужчина совершил это преступление, будучи условно осужденным за покушение на мошенничество и грабеж.

Действия злоумышленника будут рассматривать как вандализм по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее мужчина разбил стеклянную створку турникета на станции «Щелковская» в московском метро.